El pedido de Ulpiano y la celebración de otros intendentes por la aprobación de San Jorge
Ulpiano Suarez hizo un análisis y festejó la aprobación de San Jorge. Lopresti, que tendrá el proyecto en su comuna, también festejó, junto con Calvente.
La ratificación legislativa de San Jorge generó euforia en el oficialismo y hubo celebraciones. También llamados a la reflexión por lo que viene. El intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez, ya se había manifestado a favor de la minería y de San Jorge. Ahora, con el aval legislativo, pidió madurez y aseguró la sociedad mendocina aprueba esa actividad.
"Crecer es el gran desafío colectivo que tenemos, dejando atrás miedos y mitos. La sociedad mendocina ha habilitado el avance de la minería, como un ejemplo de maduración civil y sobre todo de confianza en el rumbo marcado por la gestión provincial, ratificado mayoritariamente hoy en nuestra Legislatura", dijo. Según el intendente, ahora comienza lo más importante. "Y lo más importante viene ahora, con la llegada de inversiones y la generación de empleo, protegiendo nuestros recursos naturales y garantizando siempre el uso sostenible del agua, el recurso más valioso de Mendoza", aseguró.
En el mismo sentido, pidió bajar las tensiones. "Para ese desafío, debemos avanzar sin provocaciones ni rencores. Aquí no hay vencedores ni vencidos. No tenemos margen para generar divisiones en nuestra sociedad. Debemos hacerlo juntos, gobierno y empresas actuando con la máxima transparencia y responsabilidad, dando tranquilidad a los mendocinos, que tenemos el derecho y la valiosísima posibilidad real de participar, controlar y exigir que todo se haga como corresponde. Este es el camino", finalizó.
Otro intendente que se manifestó a través de las redes sociales fue Francisco Lopresti. Esa voz es importante porque San Jorge se realizará en Uspallata, Las Heras. El jefe comunal celebró la aprobación. "Celebramos la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino, un paso clave para el desarrollo de Las Heras y Mendoza. Este proyecto representa empleo directo e indirecto, diversificación de la matriz productiva y un verdadero motor de desarrollo para nuestro departamento y la provincia", dijo el intendente.
Marcos Calvente, intendente de Guaymallén, también celebró la aprobación. "Hoy es un día trascendental para el progreso de Mendoza. Acompañamos la decisión del gobernador Alfredo Cornejo de abrir una nueva etapa de desarrollo responsable para nuestra provincia", dijo.