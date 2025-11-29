La decisión que tomará el peronismo este sábado sobre las elecciones de febrero

Este sábado desde las 11 en San Rafael, habrá un Congreso del peronismo , el órgano máximo que toma decisiones en el partido. Los congresales que responden a los intendentes,que son mayoría, votarán que no haya internas en las comunas donde habrá elecciones de concejales el próximo 22 de febrero.

Además, el modo de selección de las candidaturas a ediles será a través de un nuevo Congreso, que se hará en diciembre. De esta manera, el PJ volverá a reformar su Carta Orgánica ante la suspensión de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) que rige a nivel nacional y provincial.

Hay cuatro comunas del peronismo que eligen concejales el 22 de febrero de 2026 porque decidieron no anticipar las elecciones el mismo día que las legislativas nacionales y provinciales, es decir el 26 de octubre pasado.

Se trata de Maipú, que gobierna Matías Stevanato; San Rafael, administrada por Omar Félix; Santa Rosa dirigida por Flor Destéfanis y La Paz por Fernando Ubieta. Este grupo de intendentes pretenden ser ellos quienes tengan la potestad de colocar a sus ediles, en una elección incierta.

Creen que como les ha sucedido históricamente cada vez que tuvieron elecciones comunales desdobladas tendrán éxito pero la duda queda abierta ¿Qué pasará si también se cuela el factor Javier Milei que tanto apoyo tiene en Mendoza? Por lo tanto, será clave no dar espacio a internas o intentos de internas con el sector con el que vienen disputando, es decir con La Cámpora.

En el Congreso, La Cámpora tiene menos congresales por lo tanto es casi un hecho que se impondrá la decisión de los intendentes. Elegirán candidatos a través de la convalidación de un Congreso que se realizará entre el 6 y el 13 de diciembre. Es la misma manera que ha escogido la UCR para elegirlos y no a través de las internas abiertas como hizo el PJ para la elección de octubre.

San Rafael como sede del Congreso del peronismo

No es casual que el Congreso se haga en San Rafael. Lo convocó el Consejo Partidario, que conduce Emir Félix, presidente del PJ, exintendente sanrafealino y hermano del actual jefe comunal. Félix además, es el único diputado nacional que entró por el peronismo en octubre en las elecciones donde consiguió 25% de los votos, mucho más de los 14 que había obtenido en 2023 pero muy lejos del 53% que logró el frente ganador: La Libertad Avanza.

La idea de los intendentes es que no haya interferencias internas en el proceso electoral y que se garantice hacer una buena elección. Así que es probable que terminen cerrando con La Cámpora algún espacio pero lo importante es el reconocimiento que quieren los jefes comunales como líderes de sus respectivos territorios para gobernar los próximos dos años.

