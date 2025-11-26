Sin quórum en el Senado, el peronismo no pudo avanzar con su agenda

El peronismo no logró reunir las 37 voluntades en el Senado para abrir la sesión y quedó sin tratar la ley de DNU y los cargos en la Auditoría.

El peronismo sufre la fragmentación en el Senado y no logra avanzar con su quórum.

El peronismo no logró avanzar hoy con su plan de convocar a la última sesión del período ordinario, prevista para mañana, debido a que no tenía asegurado el quórum reglamentario necesario para iniciar el debate en el Senado.

La intención del interbloque era sancionar dos temas sensibles: la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y la elección de los representantes para la Auditoría General de la Nación.

De acuerdo con voceros legislativos, el oficialismo estuvo cerca de reunir los 37 senadores requeridos para habilitar la sesión, pero encontró resistencia en el resto de los bloques opositores, que evitaron comprometerse para no tensar su relación con el Gobierno nacional en plena negociación por el Presupuesto. Esa falta de respaldo dejó sin margen al peronismo para avanzar con el llamado.

Uno de los motivos del apuro era garantizarse dos lugares en la Auditoría General por la Cámara alta, algo que ya no podrá concretarse: uno de esos puestos quedará ahora para La Libertad Avanza y el otro para el radicalismo o algún bloque provincial. A esto se sumaban desacuerdos internos dentro del propio peronismo respecto de los nombres a proponer.

Si bien había consenso para impulsar a Javier Fernández, generaba controversia la posible postulación de Carlos Raúl Gutiérrez Ortiz, asesor cercano al jefe del interbloque, José Mayans.