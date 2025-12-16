Piden la absolución por todas las causas de Bento: "Este proceso ha sido una tragedia"

Los abogados del exjuez federal con competencia electoral, Walter Bento , comenzaron este martes el alegato final en Tribunales Federales y pedirán la absolución por todas las causas por las que está acusado Bento, en un megajuicio que comenzó hace dos años y medio, y que lo tiene con prisión preventiva en la cárcel federal de Cacheuta desde fue destituido.

Para el experimentado letrado Mariano Fragueiro Frías, que representa al exmagistrado, todo este proceso en la Justicia "ha sido una tragedia" y además adelantó que solicitarán la prescripción de la acción de 12 hechos por los cuales el Ministerio Público Fiscal había motorizado el juicio.

"Luchamos contra la detención de Bento y sobre el daño que se le ha provocado a su familia. No podemos disfrutar del alegato si entendemos que este proceso ha sido una tragedia", señaló Fragueiro Frías en Tribunales Federales , a la hora de comenzar el alegato junto a Felipe Salvarezza y Gustavo Gazali.

El abogado dijo que uno de los temas importantes es que hay una "inexistencia del pedido de penas de los miembros de la fiscalia", lo que calificó como "acusación incompleta" y añadió que el Tribunal Oral Federal II "está vedado de condenar".

Agregó que -una vez transitado todo este juicio que tuvo 156 audiencias- está "seguro" de que la sentencia "no está escrita", y que "es tanta la confianza que tenemos que vamos a pedir que al momento de deliberar el tribunal trate temas que desde nuestra óptica son dirimentes".

Acto seguido, planteó que durante todo este alegato, que se podría extender hasta este viernes -inclusive-, darán su versión "de por qué culminaremos pidiendo la absolución de la totalidad de nuestros representados, no solo porque no hay acusación válida sino también, por los hechos y el derecho que hay que utilizar".

Además, lanzó un guiño ante el TOF II al comentar que "en algún momento trascendió una suerte de descalificación a la Justicia de Mendoza. Esto no es así, entendemos que se trató de una descalificación mal interpretada pero no la compartimos", dijo, y agregó que el hecho "que estemos en desacuerdo con decisiones del Tribunal no significa que creamos que no exista imparcialidad, más allá el desacuerdo que nos puede generar este proceso".

Fragueiro Frías entró en tecnicismos técnicos en torno a la aplicación del nuevo Código Procesal Penal y señaló que el Ministerio Público Fiscal "no pidió penas" para sus defendidos, por lo que consideró que "no hay acusacion valida. La acusación ha sido incompleta y es responsabilidad del MPF".

"Es imposible cumplir con la cesura del debate porque quien provee esa pena es un tribunal distinto al que provee el debate. Estamos fatalmente ante una acusación sin pedido de penas y eso significa que el Tribunal está vedado de condenar", disparó el abogado.

Juicio a Walter Bento

Walter Bento está acusado de liderar una asociación ilícita en la cual favorecía en términos judiciales a presos a cambio del cobro de sobornos, entre otras imputaciones, tales como lavado de activos, abuso de autoridad, prevaricato, falsedad ideológica y desobediencia a órdenes judiciales.

Junto a una treintena de imputados, ha seguido en Tribunales a lo largo de 156 audiencias que comenzaron 26 de julio y cuya sentencia está prevista que se conozca el próximo 6 de febrero.

Las juezas que conformaron el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n°2 son Gretel Diamante, María Carolina Pereira (ambas de San Luis) y Eliana Rattá (de San Juan).

La acusación formal contra Walter Bento es la siguiente: asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con cohecho pasivo por quince hechos en calidad de autor, todos a su vez en concurso real con prevaricato en calidad de autor; todo a su vez en concurso real con omisión y retardo de justicia y con enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo y falsedad ideológica en grado de coautor, a su vez en concurso real con abuso de autoridad por diez hechos en calidad de autor en concurso real entre sí y en concurso ideal respecto del delito de desobediencia respecto de una orden emanada de autoridad judicial por dos hechos, en concurso real con ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba.