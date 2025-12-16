Cuánto ofertaron las 18 empresas por el Tren de Cercanías y quiénes corren con ventaja

La licitación fue internacional y participan empresas extranjeras, como por ejemplo la CRRC Tangshan Company LTD de China, además de otros jugadores fuertes en el rubro de la construcción y también lo relacionado a los ferrocarriles a nivel provincial y nacional.

La cartera de Infraestructura es la que lleva el proceso de la obra adelante, cuya subsecretaria, Marité Baduí, ponderó la magnitud de la obra al sostener que el sistema permitirá “la posibilidad de interconectar con el sistema multimodal de transporte”, con una frecuencia por sentido de circulación que será de 60 minutos entre cada tripla.

El recorrido y los detalles del tren de cercanías en Mendoza

Lo positivo para las empresas que están participando es que el Gobierno ya fue autorizado para recibir un crédito de $100.000 millones de forma exclusiva para la obra , mientras que, de igual manera, podrá ser financiado por los fondos del resarcimiento.

La apertura de los sobres para la obra , que tiene un presupuesto cercano a los U$S 150 millones, se realizó hace 10 días y el Poder Ejecutivo decidió dividir las obras en tres grandes "renglones" o rubros, sobre los cuales hubo 13 ofertas.

Tren de cercanías desde Junín a Maipú. El gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora, Hebe Casado; junto a funcionarios (Marité Baduí y Natalio Mema) e intendentes.

Uno de ellos es el rubro de la construcción en sí misma de la obra de 33 kilómetros, más las 8 estaciones que contará todo el camino. Ese fue el renglón más poblado de ofertas, con un total de siete.

Luego el rubro dos, de operación del servicio de trenes, cuya concesión será por 15 años. En este caso, hubo 3 ofertas.

Finalmente, el rubro tres, que corresponde al material rodante, es decir, las triplas que transportarán a los pasajeros, también tuvo otras tres ofertas.

Todas las empresas y ofertas del Tren de Cercanías

En total, las 10 ofertas con 18 empresas que se presentaron son las siguientes:

UT Laugero Construcciones SA - Benito Roggio e hijos SA - Herso SA

UT Concret-Nor SA - Luis Carlos Zonis SA

Material Ferroviario SA

UT Pose SA - Mercovial SA

UT Semisa Infraestructura SA - José Cartellone Construcciones Civiles SA - Hugo del Carmen Ojeda SA

UT Ferrovias SAC - Benito Roggio Transporte SA

UT Corporación del Sur SA - CYE Construcciones SA

BTU SA

CRRC Tangshan Co. Ltd. (China)

Construcciones Electromecánicas del Oeste (Ceosa)

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $184.000 millones de pesos para la obra básica y $28.000 millones de pesos para la compra de material rodante. Se estima un plazo de ejecución de 365 días desde la firma del acta de inicio, con una generación prevista de 150 empleos directos y 300 indirectos.

Rubro 1: construcción

Con respecto al rubro de la infraestructura ferroviaria, se incluye la renovación total de los 33 kilómetros de vía, la intervención de 27 pasos a nivel, instalación de barreras, señalización, laberintos peatonales y la puesta en valor de obras de arte como alcantarillas y terraplenes.

De las siete propuestas de las empresas, seis estuvieron por debajo del presupuesto oficial.

Ceosa tuvo la oferta más atractiva del rubro, un 42,4% por debajo de lo estipulado, con un total de $106.058 millones; seguido por la UT Pose SA - Mercovial SA, que ofertó este renglón con $142.966 millones, aún así un 22,4% por debajo del presupuesto oficial.

También enviaron ofertas competitivas Corporación del Sur - C&E con $158.315 millones (un 14,1% mejor que el presupuesto oficial) ; y la UT de Semisa - Cartellone - Hugo del Carmen Ojeda con $162.826 millones (un 11,6% por debajo del presupuesto oficial). Por debajo también se presentaron Laugero-Roggio-Herso, con un 4% más bajo que el presupuesto oficial, por $176.839 millones; y Concret Nor - Zonis, con un 1,2% abajo también, con $182.014 millones.

En tanto, la única empresa que ofertó por encima del presupuesto fue BTU SA, un 31,4% más cara, con $242.035 millones.

Rubro 2: concesión

Con referencia la operación y mantenimiento de servicio, con propuestas técnicas y comerciales, que incluyen la explotación de servicios complementarios de las estaciones.

La concesión será por 15 años y participan de la puja de la licitación tres empresas.

Nuevamente quedó Ceosa con la oferta más competitiva, con una oferta de costo por kilómetro recorrido de $26.530, un número que es un 31,5% por abajo del presupuesto oficial. En tanto, por encima quedaron Semisa-Cartellone-Hugo del Carmen Ojeda, con $43.752 (+13%); y Ferrovías-Roggio, con $45.900 (+18,5%).

De esta forma, la concesión prevista para el Tren de Cercanías tiene el mismo sistema de cobro que se tiene para el servicio de transporte público de pasajeros, tanto de los micros como así también del Metrotranvía: el costo por kilómetro recorrido. "Es una unidad de medida que se toma a nivel mundial", indicaron desde el área de Transporte de la provincia.

Rubro 3: material rodante

Este rubro contempla tres nuevas formaciones (triplas), cada una con capacidad para 506 pasajeros (210 sentados y 296 de pie).

La mejor oferta, en este caso, llegó de parte de Material Ferroviario SA, con un presupuesto de $27.103 millones, un 5,5% por debajo del presupuesto oficial; segudo por la china CRRC Tangshan Company, con $28.080 millones (-2,1%).

Lejos quedó, en este caso, Ceosa -que fue la única empresa que participó de los tres rubros-, con una oferta de $39.853 millones.

Análisis de las ofertas

Desde el Gobierno Provincial remarcaron que, si bien es importante, la oferta económica no será "definitiva" a la hora de elegir al ganador de cada una de las licitaciones, sino que se evaluarán también los antecedentes de las empresas o UT más las propuestas "técnicas".

Dicho análisis estará en manos de la Comisión de Evaluación, integrada por un mínimo de tres profesionales de la administración pública, previéndose la participación de especialistas del ámbito académico "a fin de fortalecer el análisis técnico de las propuestas", marcaron desde el Ejecutivo.

Allí se analizará cada presentación conforme a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones, "considerando los antecedentes de los oferentes, la propuesta técnica, la propuesta económica y las ofertas variantes eventualmente presentadas".

Finalizado el análisis, se emitirá el correspondiente Acta de Preadjudicación, en la que se recomendará la oferta que resulte "más conveniente".

Cuándo comienza la obra del Tren de Cercanías

El proyecto contempla la construcción de los 33 kilómetros de vía nueva, la adquisición del material rodante y la operación integral del servicio. El recorrido comenzará en la estación General San Martín del departamento de Junín, pasará por la estación Palmira, en San Martín, y atravesará cinco estaciones (Barcala, Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio, General Ortega y Coquimbito) hasta finalizar en la estación General Gutiérrez.

Se espera la generación de 150 empleos directos y 300 indirectos durante su construcción.

Se espera la generación de 150 empleos directos y 300 indirectos durante su construcción.

Por otro lado, aguardan el estudio de por lo menos los primeros meses del año para dar el ganador de cada uno de los renglones de la obra, por lo que en marzo podría comenzar la construcción del Tren de Cercanías. De ahí, se prevé un año de obra, y el primer trimestre del 2027 estaría finalizado.