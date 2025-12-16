Mendoza fijó el avalúo fiscal para el ejercicio 2026
La Legislatura provincial sancionó la Ley Nº 9679, que establece el avalúo fiscal correspondiente al ejercicio 2026.
Mendoza oficializó el avalúo fiscal correspondiente al ejercicio 2026 mediante la Ley Nº 9679, publicada este martes en el Boletín Oficial. La norma fue sancionada por el Senado y la Cámara de Diputados y forma parte del marco legal que regula la valuación fiscal de los bienes en el territorio provincial.
La ley establece las disposiciones generales vinculadas al avalúo fiscal que regirá durante el próximo año, herramienta clave para la determinación de tributos provinciales y municipales, así como para otros fines administrativos y fiscales.
El texto completo de la Ley Nº 9679, junto con sus anexos, puede ser consultado en la edición digital del Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, donde se detallan los criterios y parámetros aplicables al ejercicio fiscal 2026.
El texto publicado en el Boletín Oficial