Mendoza fijó el avalúo fiscal para el ejercicio 2026

La ley establece las disposiciones generales vinculadas al avalúo fiscal que regirá durante el próximo año, herramienta clave para la determinación de tributos provinciales y municipales, así como para otros fines administrativos y fiscales.

El texto completo de la Ley Nº 9679, junto con sus anexos, puede ser consultado en la edición digital del Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, donde se detallan los criterios y parámetros aplicables al ejercicio fiscal 2026.