El kirchnerismo explotó tras la definición de una "mesa chica" para definir candidatos del PJ

El Partido Justicialista de Mendoza atraviesa horas de mucha tensión entre los frentes mayoritarios que lo componen: la conducción liderada por Emir Félix y los intendentes, contra los referentes del kirchnerismo . Estos últimos rechazaron enérgicamente la última decisión que se tomó de cara al armado de las listas para las elecciones en los municipios que desdoblaron.

Este sábado se llevó a cabo el Congreso Provincial del Partido Justicialista , que fue convocado en San Rafael, uno de los municipios que tendrá elecciones el 22 de febrero, administrado por Omar Félix. Los otros son Maipú, Santa Rosa y La Paz; también peronistas. El escenario electoral se completa con Luján y Rivadavia.

Pensando en estas elecciones y a poco menos de un mes del plazo límite para presentar las candidaturas, el Congreso partidario definió por mayoría una modificación de la Carta Orgánica que habilita a los representantes de ese Congreso (una mesa chica de 8 personas ) a ser quiénes definan las candidaturas para febrero. En una votación que se tornó tensa y con el ala kirchnerista cruzando a los otros referentes y abandonando la sala.

De esta manera, avanzaron sobre los artículos que definían una interna abierta como mecanismo de resolución ante diferencias dentro del seno partidario, que fue definida en mayo pasado luego de la eliminación de las elecciones PASO. Para las elecciones de octubre no fue necesario este mecanismo porque hubo acuerdo por lugares. Fue fruto de este acuerdo que Marisa Uceda secundó a Omar Félix en la lista para los cargos a diputados nacionales, aunque la foto del afiche electoral maduró mal en poco tiempo.

Fue la propia Uceda quien alzó la voz en el congreso sanrafaelino y se quejó de no haberles permitido brindar sus argumentos y de implementar un sistema restrictivo a la participación democrática de los afiliados, lo que consideró una "tradición del partido" que se vulneró. Además, se quejó de que fue una decisión que muchos de sus compañeros se enteraron en el mismo momento del congreso, dándole un marco de poca transparencia.

Consideran que cada gestión municipal tiene derecho a ordenar sus internas (Stevanato en Maipú, Destéfanis en Santa Rosa, Ubieta en La Paz y Félix en San Rafael) departamentales pero aseguraron que en las comunas donde el PJ no Gobierna, todos los espacios dentro del partido tienen "el mismo derecho".

Desde el sector kirchnerista advirtieron además sobre la posibilidad de que la decisión conduzca a una impugnación judicial.

La postura de la conducción del PJ

El argumento principal de la conducción del partido es la falta de tiempo para dirimir candidatos en internas. Hasta el 24 de diciembre antes de la medianoche (literalmente hasta las 00 de Navidad) hay tiempo para presentar las alianzas y la lista con cada uno de sus integrantes debe presentarse hasta el 3 de enero como plazo máximo. Félix y compañía aseguran que no es viable la organización de dos listas y la convocatoria a una elección interna antes de esa fecha.

Es por este motivo, que durante el Congreso partidario el senador sanrafaelino Pedro Serra propuso votar por esta definición (que elijan los 8 integrantes del Congreso partidario) y la moción fue aprobada por mayoría, desatando el enojo del ala kirchnerista representada en Uceda, quien no logró entrar al Congreso nacional tras el triunfo del oficialismo.

Con este cambio en la Carta Orgánica, la responsabilidad de confeccionar las listas quedará en manos de la conducción del Congreso, la cual deberá convocar a uno nuevo a desarrollarse en el departamento de Maipú, donde se oficializarán los nombres. Con sede y fecha a definir.

Las elecciones serán el 22 de febrero en Maipú, Luján, Santa Rosa, La Paz, Rivadavia y San Rafael, donde también se votarán convencionales municipales en el marco del proceso de autonomía local.