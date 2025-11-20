Autonomía municipal: San Rafael elige convencionales para redactar su Carta Orgánica en 2026

La Municipalidad de San Rafael oficializó la convocatoria para que ciudadanos argentinos y electores extranjeros voten el 22 de febrero de 2026.

El intendente Omar Félix oficializó el llamado a comicios para redactar la Carta Orgánica de San Rafael.

La Municipalidad de San Rafael, mediante la Resolución Municipal Nº 876, publicó este jueves en el Boletín Oficial la convocatoria para que ciudadanos argentinos hábiles y electores extranjeros inscriptos voten el próximo 22 de febrero de 2026 a los 24 convencionales municipales que tendrán la responsabilidad de elaborar y sancionar la Carta Orgánica del departamento.

La medida se desprende de la Ordenanza Nº 15.430, aprobada por el Honorable Concejo Deliberante, que declaró la autonomía municipal en virtud del artículo 123 de la Constitución Nacional, ante la ausencia de una disposición específica en la Constitución de Mendoza.

Quiénes podrán votar y cómo será el proceso La resolución detalla que los electores extranjeros participarán en mesas exclusivas ubicadas en el Palacio Municipal, en Salto de las Rosas, en el distrito Cañada Seca y en Villa Atuel. Las urnas estarán destinadas únicamente a recibir sus votos.

Los candidatos a convencionales deberán cumplir los mismos requisitos establecidos para ser concejal, y podrán postularse incluso funcionarios y legisladores de distintos niveles, excepto quienes integren el Poder Judicial.

El municipio solicitará a la Honorable Junta Electoral de Mendoza la confección del cronograma electoral, así como la definición de los parámetros para firmar el convenio que permitirá cubrir los costos de la elección. Además, se notificará a la Secretaría Electoral de la Nación, a la Junta Electoral provincial y al Poder Ejecutivo de Mendoza.