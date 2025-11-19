Mendoza modificó la Ley de Tránsito y habilita toda la documentación vehicular en formato digital

Mendoza oficializó este miércoles la Ley Nº 9675, que introduce modificaciones a la Ley Provincial 9.024 con el objetivo de modernizar los procedimientos de tránsito y simplificar la fiscalización vehicular. La norma fue sancionada el 4 de noviembre por la Legislatura y publicada en el Boletín Oficial.

Documentación digital con la misma validez que la física Una de las actualizaciones centrales es la modificación del artículo 40, que establece que, ante requerimiento de la autoridad competente, los conductores podrán presentar tanto la Licencia Nacional de Conducir física como digital, con igual validez. Lo mismo aplica para la cédula del vehículo, la cédula para autorizado a conducir y el comprobante del seguro obligatorio, que podrá exhibirse “en cualquier formato”, según expresa la ley.

También se modificó el inciso d) del artículo 43, reafirmando que el comprobante de pago del seguro de responsabilidad civil vigente puede presentarse en formato físico o digital.

Los municipios emitirán la Licencia Nacional de Conducir Otro punto relevante es la modificación del artículo 21, que formaliza la delegación a los municipios mendocinos de la emisión de la Licencia Nacional de Conducir, mediante convenios de colaboración con la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

La Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial será la encargada de auditar los centros emisores y compartir los resultados con el organismo nacional.