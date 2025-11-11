Accidente múltiple y caos en Avenida 9 de Julio y Santa Fe: tres personas heridas y un auto volcado

Un violento choque entre un colectivo de la línea 39, un auto y una moto provocó tres heridos y un importante caos de tránsito este martes por la mañana en la intersección de Avenida 9 de Julio y Santa Fe.

Un accidente múltiple ocurrido este martes alrededor de las 6 de la mañana en la intersección de Avenida 9 de Julio y Santa Fe, en pleno centro porteño, dejó tres personas heridas y un auto volcado, generando caos y demoras en el tránsito durante las primeras horas del día.

Las imágenes del grave accidente Accidente 9 de julio Juan Ignacio Saltiva / MDZ El siniestro vial involucró a un colectivo de la línea 39, un automóvil Fiat conducido por un policía de la Provincia de Buenos Aires, y una motocicleta en la que circulaba una mujer acompañada por un hombre, según informaron fuentes oficiales a MDZ.

De acuerdo con los primeros datos, el choque se habría producido cuando el colectivo impactó contra el automóvil, provocando que este volcara sobre la calzada. En la secuencia, la motocicleta que circulaba por el mismo cruce terminó embistiendo uno de los vehículos.

La motociclista, una mujer de unos 30 años, sufrió politraumatismo de cráneo grave y fue trasladada de urgencia por el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) al Hospital Fernández, donde permanece internada junto a su acompañante, también herido. De acuerdo a la confirmado por el personal médico a este medio, un tercer hombre, afectado por el siniestro, fue derivado al mismo centro médico con lesiones de distinta consideración.

accidente 9 de julio Automóvil Fiat conducido por un policía de la Provincia de Buenos Aires. Juan Ignacio Saltiva / MDZ El tránsito en la zona continúa restringido mientras los peritos de la Policía de la Ciudad trabajan en el lugar para determinar las causas del choque. Los investigadores analizan cámaras de seguridad y testimonios de testigos para reconstruir la secuencia del accidente.