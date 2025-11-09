Impactante accidente en Lanús: un hombre atropelló a tres mujeres tras una mala maniobra

Tres mujeres resultaron gravemente heridas este sábado por la tarde en Lanús luego de ser atropelladas por un auto conducido por un hombre de 37 años.

La Fiscalía interviniente dispuso la realización de un test de alcoholemia, cuyos resultados indicaron negativo. El hombre quedó imputado por el delito de “lesiones culposas”.

Un violento accidente conmocionó este sábado al partido bonaerense de Lanús, cuando un auto atropelló a tres mujeres que cruzaban correctamente la calle en la intersección de Avenida Hipólito Yrigoyen y Avenida 25 de Mayo, a pocos metros de la estación de trenes. El episodio, que quedó grabado por una cámara de seguridad municipal, muestra la brutal secuencia del impacto y el posterior caos en la vía pública.

El impactante accidente en Lanús accidente en lanús En las imágenes se observa cómo, tras el paso de un colectivo, un Renault Symbol conducido por Ezequiel Eduardo Mambrín, de 37 años, acelera sin frenar y embiste a tres peatones que cruzaban por la senda peatonal. Primero, el vehículo levanta por los aires a una mujer, luego impacta a otra de avanzada edad que llevaba una bolsa en su mano y, finalmente, golpea por la espalda a una tercera víctima antes de detenerse sobre el boulevard.

Las víctimas fueron asistidas de inmediato por el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) y trasladadas al Hospital Evita de Lanús. Entre ellas, se encuentra Juana Vignona, de 73 años, quien sufrió graves heridas en el brazo izquierdo, con riesgo de amputación. También fue hospitalizada Mirta Silvia Amor López, de 91 años, que presentó una fractura expuesta en la cabeza y pérdida de conocimiento. La tercera víctima, Teresa Cristina Melgarejo, de 65 años, permanece internada por fuertes dolores en la zona lumbar.