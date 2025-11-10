Realizaron un bypass tras el accidente fatal en la ruta 7: cuándo retirarán los camiones del lugar

Cerca de la medianoche chocaron dos camiones y un auto en la ruta 7. Grúas intentaron despejar el camino, pero los trabajos continuarán este martes. Hay dos personas fallecidas.

Un accidente fatal entre dos camiones y un auto cerca de la medianoche en la ruta 7 dejó un saldo de dos muertos. Este lunes las grúas trabajaron para despejar el camino que permanece con un corte total mientras se realizaban los movimientos de los vehículos de gran porte.

acccidente ruta 7 Despeje de la ruta 7 Según informaron desde Gendarmería Nacional, el corte total es a la altura del kilómetro 1090 en la ruta 7. “Para conocimiento se continúa con el operativo de despeje en el lugar del siniestro de anoche entre camiones. Trabajan las grúas pero les está llevando trabajo sacarlos”, detallaron.

"Continúan las grúas trabajando en el lugar del siniestro en ruta 7, se realiza bypass para descomprimir vehículos en el lugar y se realizan nuevamente cortes", agregaron.

"En el lugar del accidente de ruta 7 donde se produjo el siniestro, queda en el lugar un camión para remover, se va a continuar con el bypass por parte de Gendarmería Nacional del Escuadrón 64 de Luján de Cuyo. Transitar por el lugar con precaución. El día de mañana se continuarán con las tareas", concluyeron.

El accidente fatal El domingo por la noche, cerca de las 23.30, dos camiones chocaron de frente en la ruta 7. Después se sumó al siniestro un auto particular que terminó impactando sobre la parte de atrás de uno de los rodados más grandes.