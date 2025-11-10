Comienza en la UNCuyo un programa gratuito de oficios que impulsa la inserción laboral en barrios del oeste

Se trata de un ciclo gratuito de capacitaciones en oficios para fortalecer las oportunidades laborales de vecinos y vecinas del oeste de la capital.

Con el objetivo de promover la inclusión sociolaboral y generar oportunidades reales para los vecinos de los barrios del oeste de la Ciudad de Mendoza, el Área de Vinculación de la Universidad Nacional de Cuyo, junto a la Municipalidad de Mendoza y el Ministerio de Producción de la provincia, iniciarán un ciclo de capacitaciones en oficios.

Las formaciones son gratuitas y comenzarán el 14 de noviembre con un curso de Cocina Económica. El programa continuará en 2026 con nuevas propuestas, entre las que se destacan Electricidad para mujeres, Reparación de pequeños electrodomésticos, Costura y Barbería.

Nadia Alonzo, referente del programa de Habilidades Laborales de la UNCuyo, destacó la relevancia del proyecto: “Es importante que la Universidad Nacional de Cuyo se involucre en aspectos que impactan directamente en la vida cotidiana de nuestros vecinos, potenciando las habilidades de formación para el trabajo que fortalecen tanto las economías y la inclusión social, como el trabajo en la comunidad en su conjunto”.

Además, Alonzo explicó que la capacitación se desarrolla en el marco de un programa continuo, que comenzará en 2025 y se mantendrá en los próximos años. “Esta articulación para nosotros es muy virtuosa. Y la necesidad de trabajar con todo el tema de oficios nació directamente por una demanda de la comunidad, que nos planteaba la necesidad de que la universidad se involucre en estos procesos formativos”, agregó.

Cocina Económica: primer curso del ciclo El curso inicial abordará la elaboración de platos calientes, panificados, pastas y pastelería con materias primas accesibles y herramientas básicas. Durante siete encuentros, los participantes aprenderán a preparar pastas frescas y rellenas, pasteles salados, panificados (panes, tortas y prepizzas), alfajores de maicena, tarteletas, galletitas, arroz y milanesas de verdura, además de recibir clases sobre nutrición y bromatología.