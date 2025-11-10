Mendoza bloqueó Roblox en todas las escuelas después de la medida de CABA y Córdoba

Desde hoy la Dirección General de Escuelas bloqueó el conocido juego Roblox en todos los establecimientos de Mendoza . Se trata de una medida que ya se implementó en CABA , Córdoba y Misiones para prevenir los casos de acoso a niños y adolescentes.

Según explicaron desde la DGE , no se trata de una prohibición y tampoco hay una resolución que le de un argumento legal al bloque de Roblox en las escuelas de Mendoza. “El bloque de la página de Roblox lo hizo la Nación a través de los pisos tecnológicos que llegan a las escuelas”, detallaron desde el Gobierno.

“Con el WiFi oficial no se puede acceder a Roblox, pero si alguien usa los datos de su teléfono puede jugar. Roblox está bloqueado como otras páginas de juegos”, agregaron.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidió bloquear la página oficial de Roblox de forma preventiva el 31 de octubre.

La medida se tomó después de que familias de una escuela estatal reportaran un presunto caso de grooming ocurrido fuera del ámbito escolar, lo que encendió las alertas sobre el uso de esta plataforma dentro del entorno educativo.

Qué es Roblox

Roblox es una plataforma de videojuegos en línea donde niños y adolescentes pueden crear y compartir experiencias interactivas con otros usuarios. Actualmente, tiene 380 millones de usuarios activos mensuales.

Investigaciones y reportes recientes han alertado sobre riesgos vinculados al contacto con desconocidos, la exposición a contenido inapropiado y dinámicas de juego adictivas.

Recomendaciones para usar Roblox

Los especialistas ponen el foco en la importancia de activar los controles parentales y dan algunos tips: