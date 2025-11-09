El inesperado accidente que sufrió un camarógrafo en pleno show de Tini Stoessel que se volvió viral: el video

El momento quedó registrado por el público durante el show de Futttura en Tecnópolis y rápidamente se viralizó en redes. ¿Qué ocurrió?

Durante el último show de Tini Stoessel en FUTTTURA, un accidente se llevó todas las miradas. Y es que el espectáculo fue transmitido mediante la plataforma YouTube y lo ocurrido no evitó la viralización. El protagonista fue un camarógrafo, quien sufrió una caída y paralizó el momento.

El trabajador, quien se lo notaba concentrado, tropezó y cayó a centímetros de la artista. Stoessel lo miró preocupada pero no detuvo la performance. Afortunadamente, el hombre se reincorporó y siguió trabajando.

El incidente, capturado en video por diversos usuarios que disfrutaron del espectáculo detrás de la pantalla del hogar, ocurrió a pocos metros de Tini. El trabajador trastabilló y cayó aparatosamente de pecho sobre el escenario.

Al notar la caída, la cantante giró la cabeza y lo miró visiblemente preocupada , buscando asegurarse de que se encontrara bien, aunque mantuvo la profesionalidad y no detuvo la performance.