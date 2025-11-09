Persecución y tragedia en Florida: un joven escapó de la Policía, y dejó 4 muertos y 11 heridos

Un siniestro fatal ocurrió en la ciudad de Tampa, luego de que un joven de 22 años que escapaba de la Policía chocará contra un bar este sábado.

Un trágico momento se vivió este sábado por la madrugada en Tampa, Florida, en Estados Unidos, luego de que un joven que era perseguido por la Policía tras participar de carreras clandestinas impactara contra el frente de un bar. A raíz del fuerte choque, cuatro personas perdieron la vida y aún hay once heridos, dos en estado crítico.

Según informó la Policía local, Silas Sampson huía de las autoridades luego de ser detectado en una autopista por manejo imprudente e identificar su vehículo como uno de los que participaba en carreras callejeras por la zona.

Luego de ser identificado, comenzó la persecución policial, donde la Policía intentó realizar una maniobra para detener el auto pero falló y el joven continuó su marcha. Pocos metros después, en el distrito de Ybor City, donde se ubicaba el bar, atropelló a quince personas que esperaban para ingresar al bar llamado Bradleys on 7th, un reconocido bar gay de la zona. En el momento, las cuatro víctimas fatales fallecieron a raíz de la violencia del accidente.

El video de la persecución Persecución Florida Los comentarios de la Policía local tras el accidente Tras este hecho, el jefe de la Policía de Tampa, Lee Bercaw, habló respecto al siniestro y lamentó: "Una tragedia sin sentido, nuestros corazones están con los seres queridos de las víctimas y todos aquellos que fueron afectados".