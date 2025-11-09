El Senado de Estados Unidos retoma una sesión extraordinaria para poner fin al cierre del gobierno

El Senado de EE.UU. sesionó el sábado en busca de una salida al cierre del gobierno. Se prevé reanudar los debates este domingo ante la falta de acuerdo.

Este domingo continuará la votación en el Senado, que busca ponerle fin al cierre del gobierno.

El Senado de Estados Unidos celebró el sábado una sesión extraordinaria con el objetivo de resolver el cierre del gobierno, sin que se lograran avances inmediatos. La sesión fue levantada por la tarde y se espera que continúe este domingo. El líder de la mayoría, John Thune, aseguró que seguirán reunidos hasta alcanzar un acuerdo.

El debate en la cámara alta se centró en la posibilidad de aprobar un paquete de tres proyectos de ley de asignaciones presupuestarias a largo plazo, parte del plan impulsado por el bloque republicano para destrabar el estancamiento legislativo. Este conjunto de medidas, conocido como “minibus”, incluiría también una prórroga extendida del financiamiento gubernamental.

Thune busca incorporar estas disposiciones al texto de la resolución de financiación provisional ya aprobada por la Cámara de Representantes. La estrategia contempla enmendar ese proyecto con las asignaciones del “minibus” y someterlo a votación el domingo, en un intento por acercar posiciones entre ambas cámaras y reabrir el gobierno federal.

Distancia entre republicanos y demócratas A pesar de los esfuerzos, las diferencias entre los partidos continúan siendo profundas. Los demócratas propusieron el viernes reabrir el gobierno a cambio de una prórroga de un año de los créditos fiscales de atención médica, oferta que fue rechazada de inmediato por los republicanos.

Durante la sesión del sábado, los senadores republicanos dedicaron buena parte del debate a cuestionar la Ley de Cuidado de la Salud Asequible (Affordable Care Act), reiterando los argumentos expresados por el presidente Donald Trump en declaraciones anteriores. Este punto sigue siendo uno de los principales focos de conflicto entre ambos partidos.