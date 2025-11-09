Susto en la Casa Blanca: se desmayó un ejecutivo farmacéutico al lado de Donald Trump y hubo polémica

Esto ocurrió durante un acuerdo para mejorar el acceso a medicamentos para adelgazar. El video del desmayo en el Salón Oval de la Casa Blanca se hizo viral.

Un representante de una de las empresas farmacéuticas se desmayó en la Oficina Oval de la Casa Blanca, mientras miembros del gobierno de Donald Trump anunciaban un nuevo acuerdo para hacer más accesibles los medicamentos para adelgazar.

El dramático momento del desmayo del representante farmaceútico Desmayo oficina oval El incidente ocurrió el jueves cuando el ejecutivo estaba de pie detrás del presidente de EE. UU. durante el acto. El doctor Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, ayudó rápidamente al hombre a acostarse en el suelo, evitando que se golpeara la cabeza. Mientras los periodistas eran retirados, miembros del Gabinete lo atendieron elevándole las piernas.

Luego de este hecho, la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, salió a hablar inmediatamente y dijo: “Durante el anuncio en la Oficina Oval del acuerdo, un representante de una de las empresas se desmayó. La Unidad Médica de la Casa Blanca entró rápidamente en acción, y el caballero está bien”.

¿Quién era el hombre que se desmayó en el Salón Oval? Inicialmente, periodistas identificaron al hombre como Gordon Finlay, ejecutivo de Novo Nordisk, pero la empresa negó que se tratara de él.

El acuerdo histórico de medicamentos para adelgazar La conferencia de prensa, que contó con representantes de Novo Nordisk y Eli Lilly, se centró en un nuevo acuerdo para ampliar el acceso a los populares medicamentos GLP-1, utilizados contra la obesidad y la diabetes.