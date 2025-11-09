Siria lanza una operación de seguridad a gran escala contra células del Estado Islámico

La acción se basa en una "vigilancia precisa de los servicios de inteligencia" y se espera que dure varios días.

La operación se enfoca en los escondites y las células durmientes del EI, en coordinación con la Dirección General de Inteligencia.

Unidades especializadas están llevando a cabo incursiones en diversas zonas, incluida la provincia de Idlib, en el noroeste de Siria. Se han difundido imágenes de las fuerzas incursionando en lugares sospechosos.