Siria lanza una operación de seguridad a gran escala contra células del Estado Islámico
Basándose en la "vigilancia precisa de los servicios de inteligencia", Siria puso en marcha una operación de seguridad de varios días para neutralizar escondites y células del Estado Islámico.
Las autoridades del Interior en Siria informaron este sábado el lanzamiento de una operación de seguridad a gran escala en varias provincias del país, con el objetivo de localizar y neutralizar a las células del Estado Islámico (EI).
Los detalles de la operación siria
La acción se basa en una "vigilancia precisa de los servicios de inteligencia" y se espera que dure varios días.
La operación se enfoca en los escondites y las células durmientes del EI, en coordinación con la Dirección General de Inteligencia.
Unidades especializadas están llevando a cabo incursiones en diversas zonas, incluida la provincia de Idlib, en el noroeste de Siria. Se han difundido imágenes de las fuerzas incursionando en lugares sospechosos.
Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles sobre detenciones o víctimas.
¿En qué contexto ocurre la operación de seguridad en Siria?
El lanzamiento de esta ofensiva coincide con la próxima visita a Estados Unidos del líder interino sirio, Ahmad al-Sharaa. Se espera que en esa visita se discutan los esfuerzos antiterroristas contra los remanentes del EI en Siria.