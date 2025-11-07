Reglamentaron la extensión de la vigencia para licencias de conducir profesionales

El Gobierno de Mendoza reglamentó cambios importantes para las licencias de conducir profesionales , para actualizar la normativa local a las modificaciones introducidas a nivel nacional en la Reglamentación General de la Ley de Tránsito. En concreto, se oficializó la extensión de los plazos de vigencia de los carnets para conductores profesionales.

La medida quedó plasmada en el decreto Nº 2308, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo el 27 de octubre pasado y publicado este viernes en el Boletín Oficial. La nueva norma modificó algunos puntos de las condiciones especiales establecidas para las licencias de conductores profesionales.

Esta actualización se produce luego de que el Gobierno nacional introdujera modificaciones a la Reglamentación General de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, en lo que respecta al régimen de licencias de conducir .

La nueva reglamentación en lo que refiere licencias de conducir , establecida por el Decreto N° 196/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, conlleva la realización de cambios en el sistema informático de otorgamiento de licencias, y nuevos criterios respecto a la vigencia de las licencias de conducir de las clases C, D y E, las que alcanzan a conductores profesionales.

Desde el Gobierno provincial advirtieron que correspondía armonizar la normativa provincial con los recientes cambios dispuestos a nivel nacional, por lo que era pertinente una nueva modificación de la reglamentación para adecuarla a la norma nacional.

Cambios para licencias profesionales

La medida busca simplificar la administración de licencias y agilizar su renovación Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ La medida busca simplificar la administración de licencias y agilizar su renovación Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

El gobernador Cornejo decretó cambios en la reglamentación de la Ley de Tránsito provincial con el objetivo de unificar los plazos de vigencia de la licencias de conducir profesionales expedidas por los Centros de Emisión de la Provincia de Mendoza, conforme a los nuevos parámetros establecidos por la normativa nacional.

Entre las modificaciones establecidas se destaca que las personas de 21 años a 65 años que requieran licencias de las Clases C, D, y E, podrán ser habilitadas por 5 años de vigencia.

Su renovación se otorgará por igual período en caso de aprobar el examen psicofísico, caso contrario, se podrá otorgar la misma por un período menor de acuerdo a lo indicado en el informe del examen.

En tanto, para las personas entre 66 y 70 años podrán acceder a las licencias Clases C, D y E, por 2 años de vigencia. Su renovación se otorgará por igual período sólo en caso que aprueben el examen psicofísico, caso contrario, se podrá otorgar la misma por un período menor de acuerdo a lo indicado en el informe del examen psicofísico.

Hasta ahora el criterio para el otorgamiento de licencias de conducir profesionales para personas entre 21 y 45 años era con un plazo de 2 años de vigencia y de 46 a 65 años de solo un año.

Asimismo, otro cambio introducido plantea que las personas de más de 70 años de edad mantendrán la vigencia de su licencia nacional de conducir constatando su aptitud psicofísica anualmente.