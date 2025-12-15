Quiénes son y a quién responden los candidatos a concejales de la UCR para febrero

Seis departamentos mendocinos tendrán elecciones en pleno verano para elegir concejales. Se trata de San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, La Paz y Santa Rosa que irán a las urnas el 22 de febrero de 2026 para votar en elecciones comicios desdoblados municipales. La Unión Cívica Radical ( UCR ) definió este fin de semana los nombres de los candidatos que integrarán las listas del frente que conformarán con La Libertad Avanza.

Este sábado el Congreso Extraordinario de la UCR mendocina aprobó las listas de candidatos que el partido presentará en los comicios que se desarrollarán en el verano. Si bien el radicalismo presentó listas completas, las mismas sufrirán modificaciones cuando se incorporen los nombres de los aspirantes libertarios, que ocuparán el segundo y el cuarto lugar de las nóminas en cada departamento.

A su vez, resta conocer cuál será el armado electoral en Luján de Cuyo, donde hay posibilidades de que el oficialismo nacional y provincial acuerde una alianza con el intendente del PRO Esteban Allasino, y en es caso la lista podría estar encabezada por un dirigente vinculado la jefe comunal.

En San Rafael la lista radical estará encabezada por Juan Pablo Vignoni , ex delegado regional en San Rafael del Ministerio de Trabajo de la Nación, durante la presidencia de Mauricio Macri. Es un dirigente cercano al histórico referente radical sanrafaelino Ernesto Sanz.

Maipú

La lista del radicalismo en Maipú llevará como primer candidato a José Fabián Ortega, cercano al gerente de Emesa y ex candidato a intendente de Maipú, Mauricio Pinti Clop.

José Fabián Orte, Mauricio Pinti Clop El candidato a concejal José Fabián Ortega junto al funcionario de EMESA Mauricio Pinti Clop.

En 2023 fue candidato suplente a concejal y formó parte de la lista de Pinti Clop que se impuso en la interna de Cambia Mendoza contra la que liderada Néstor Majul.

El resto de las candidatos serán Ana Magalí Bruno, vicepresidenta de la UCR de Maipú, Gabriel Esteban López, actual concejal que busca ser reelecto, Sol Marina Díaz de Manueli, Pablo Jesús Antonio Pubill y Gisel Flores.

Rivadavia

La UCR en Rivadavia llevará como principal postulante a concejal a Magalí Cozzari, subdirectora asistencial del Hospital Saporiti, cercana al funcionario del Ministerio de Seguridad y ex presidente del Concejo Deliberante de Rivadavia, Hernán Amat.

Magali Cozzari, Rivadavia Magalí Cozzari, junto al gobernador Alfredo Cornejo.

En segundo lugar se ubicará Marcelo Gómez, vinculado al sector del legislador provincial Mauricio Di Cesare. Complementan la nómina Mario Ariel Bustos, Haydee Margarita Quesada y Jonatan Villagrán.

La Paz

El radicalismo de La Paz lleva como principal exponente a Nelson Poroyán, profesor de Educación Física. En 2023 fue candidato a concejal pero no obtuvo una banca. Encabezó la lista de precandidatos a ediles que acompañó a Osvaldo Naves en la interna de Cambia Mendoza, la cual ganó Ramiro Blanco y ese resultado lo relegó al tercer lugar en la nómina final.

El resto de los aspirantes radicales en este departamento del Este son Camila Soledad Rosales, Jesús Alberto Quiroga Fernández, Rosa Filomena Acevedo y Julio Fernández Rojas Robles

Santa Rosa

Siguiendo en el Este provincial, la UCR de Santa Rosa llevará como primer candidato a Leandro Barrera, quien responde al sector liderado por Leonardo Fernández, actual director de Gestión y Fiscalización Ambiental del Ministerio de Energía y Ambiente.

En segundo lugar aparece Gabriela Murgo, vinculada al espacio de Luis Petri y completan el listado Liliana Castillo, Mauro Malnati y José Domínguez.

Luján de Cuyo

En Luján de Cuyo todavía están abiertas las negociaciones entre el frente La Libertad Avanza+Cambia Mendoza y el intendente del PRO, Esteban Allasino. Las intenciones de ambos sectores es confluir en un acuerdo electoral en el departamento en donde el oficialismo nacional y provincial consiguió uno de los mejores resultados a nivel país en las elecciones legislativas de octubre.

La fecha clave es el próximo 24 de diciembre, cuando vence el plazo para la inscripción de alianzas. Los términos del acuerdo electoral determinarán si el oficialismo municipal encabeza la lista de candidatos a concejales.

Gabriel Lima, Luján de Cuyo

Por lo pronto, la UCR definió que Raúl Gabriel Lima será su principal aspirante a edil en febrero. Es un odontólogo y dirigente radical, que es padre de la ex presidenta de la Juventud Radical Florencia Lima.

El segundo puesto lo ocupa Viviana Hilda Balzarelli, actual funcionaria provincial en el cargo de directora de Deporte Social y Comunitario. Le siguen Maximiliano Exequiel Gentil, María del Rosario Alioto, Deolinda María Laura Brizuela y Juan José Aguilar Rivas.