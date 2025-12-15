Después de la aplastante victoria en Chile, Javier Milei recibirá a José Antonio Kast

El presidente Javier Milei recibirá este martes al mediodía, en la Casa Rosada, al presidente electo de Chile , José Antonio Kast , en el marco de su primera visita a la Argentina.

La llegada del ultraderechista se da tras el triunfo en el balotaje presidencial chileno. El líder del Partido Republicano se impuso en la segunda vuelta con el 58,17% de los votos, según los resultados oficiales, y derrotó a la candidata comunista Jeannette Jara , que obtuvo el 41,83%.

Javier Milei celebró el resultado que dio como ganador y mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, y calificó de “aplastante” el triunfo de su “amigo”.

El mandatario argentino valoró el resultado y aseguró que es “un paso más” en América Latina, para que se defienda “la vida, la libertad y la propiedad privada”.

“Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI…!!!”, concluyó desde sus redes sociales.

Kast y un triunfo aplastante que quedó en la historia chilena

El escrutinio del balotaje en Chile ofreció material para las estadísticas ya que el consagrado nuevo presidente, José Antonio Kast, se convirtió en el más votado en la historia de ese país.

Los últimos cómputos (que daba a conocer el sitio The Clinic) indican que con un total de 7.246.307 de los votos (58,17%), el republicano José Antonio Kast superó la cifra obtenida por Gabriel Boric en 2021, que obtuvo 4.621.231 votos (55,87%).

La diferencia entre ambos supera los 2.600.000 votos, pero, en 2021, el sistema empleado fue el de sufragio voluntario.

Entonces, Boric triunfó con un 4.621.231, mientras que esta vez, el candidato rompió el récord en una elección de carácter obligatorio.

Si se busca otra elección de carácter obligatorio, allí se encuentra Eduardo Frei, con 4.044.112 votos en 1993, tercero en un ordenamiento general, pero segundo si se excluye a Boric, muy votado en una elección voluntaria.