En la previa al acuerdo con la Libertad Avanza, el radicalismo tiene sus nombres para febrero
El 22 de febrero se elegirán concejales en La Paz, Santa Rosa, San Rafael, Maipú, Luján y Rivadavia. El radicalismo busca comprometer las cuatro gestiones peronistas y seguramente lo hará en acuerdo con La Libertad Avanza y el intendente de Luján.
Este sábado tuvo lugar el congreso partidario de la Unión Cívica Radical mediante el cual las autoridades hicieron un balance de la actualidad del partido a nivel local y nacional. En este marco, también presentaron la lista de candidatos que el partido propone de cara a las elecciones a concejales en febrero, en los departamentos que desdoblaron el calendario electoral.
Se trata de una instancia obligatoria que se impuso tras la eliminación de las elecciones PASO en el país, que obliga al partido a definir sus nombres. Sin embargo, la lista no se termina en estos nombres, porque está sujeta al -aparentemente- inminente acuerdo entre la UCR y La Libertad Avanza para acudir en alianza a las elecciones en todos los municipios, tal y como lo hicieron en octubre.
Te Podría Interesar
De hecho, la alianza se hace extensiva al departamento de Luján, en el que se incorporará la fuerza del oficialismo de la comuna encabezado por el intendente Esteban Allasino del PRO. Un punto de inflexión en la relación del radicalismo con el PRO, que en las últimas elecciones se sumó al frente Provincias Unidas, sufriendo además la escisión de dirigentes a la La Libertad Avanza.
Cuando se confirme este acuerdo, los espacios deberán negociar los nuevos nombres propuestos y cómo quedan conformadas las boletas. Hasta el 24 de diciembre a las 23.59 (antes de Navidad) hay tiempo para presentar las listas y hasta el 3 de enero los candidatos.
Las elecciones en febrero
El domingo 22 de febrero se eligen los nuevos integrantes para el Concejo Deliberante en los departamentos de gobierno peronista de La Paz, Santa Rosa, San Rafael y Maipú; además de Luján y Rivadavia. Son comicios importantes para el radicalismo, que busca limitar el poder de estas comunas que no gobierna pensando en lograr resultados favorables en 2027.
Al ser también una instancia de definiciones de internas debido a la eliminación de las PASO, la UCR también aprovecho la instancia para dirigir entre sus afiliados cuál será la lista (sujeta a modificaciones) que represente al partido en Santa Rosa, el único municipio donde no hubo unidad. La lista "Renovación Santa Rosa" se impuso por 189 votos a "Santa Rosa Puede" que sumó solo 3. En el resto triunfó la lista única.
Uno por uno los nombres de radicalismo para cada municipio
Esta es la lista de candidatos, por municipio:
- San Rafael
Nombre: “Unidad San Rafael”
Titulares
Vignoni, Juan Pablo
Giraudo, Romina Gisel
Pérez, Paula Luciana
Reche, José Luis
Cruz, Rosana Esther
Pavez Torres, Tomás
Suplentes
Magionni, Noely
Silvestre, Diego Eduardo
Musa, María Mercedes
- Rivadavia
Nombre: “Rivadavia Unida”
Titulares
Cozzari, Magalí
Gómez, Marcelo
Bustos, Mario Ariel
Quesada, Haydee Margarita
Villagrán, Jonatan
Suplentes
Márquez, María Leonela
Banella, Ariel Ricardo
Ledesma, Mariela Betiana
- Maipú
Nombre: “Maipú Avanza”
Titulares
Ortega, José Fabián
Bruno, Ana Magalí
López, Gabriel Esteban
Díaz de Manueli, Sol Marina
Pubill, Pablo Jesús Antonio
Flores, Gisel
Suplentes
Apoud Barcudi, Sebastián Alberto
Orellano, Vanesa Jésica
Calcagno, Pablo Ezio
- Luján de Cuyo
Nombre: “Unidad Luján”
Titulares
Lima, Raúl Gabriel
Balzarelli, Viviana Hilda
Gentil, Maximiliano Exequiel
Alioto, María del Rosario
Brizuela, Deolinda María Laura
Aguilar Rivas, Juan José
Suplentes
Rodríguez, Mariano
Belarde, Macarena Beatriz
Minervini, José Augusto Vicente
- La Paz
Nombre: “Cambia La Paz”
Titulares
Poroyán, Nelson Eduardo
Rosales, Camila Soledad
Quiroga Fernández, Jesús Alberto
Acevedo, Rosa Filomena
Rojas Robles, Julio Fernández
Suplentes
Maturano, Susana Nancy
Almeira, Martín Oscar
Paredes, Clara Cecilia
- Santa Rosa
Nombre: “Renovación Santa Rosa”
Titulares
Barrera, Silva Leandro
Murgo, Gabriela
Castillo, Liliana
Malnati, Mauro
Domínguez, José
Suplentes
Calderón, Yolanda
Serrano, Alberto
Morales, Laura