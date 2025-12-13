Presenta:

En la previa al acuerdo con la Libertad Avanza, el radicalismo tiene sus nombres para febrero

El 22 de febrero se elegirán concejales en La Paz, Santa Rosa, San Rafael, Maipú, Luján y Rivadavia. El radicalismo busca comprometer las cuatro gestiones peronistas y seguramente lo hará en acuerdo con La Libertad Avanza y el intendente de Luján.

El radicalismo tuvo su congreso partidario.

UCR

Este sábado tuvo lugar el congreso partidario de la Unión Cívica Radical mediante el cual las autoridades hicieron un balance de la actualidad del partido a nivel local y nacional. En este marco, también presentaron la lista de candidatos que el partido propone de cara a las elecciones a concejales en febrero, en los departamentos que desdoblaron el calendario electoral.

Se trata de una instancia obligatoria que se impuso tras la eliminación de las elecciones PASO en el país, que obliga al partido a definir sus nombres. Sin embargo, la lista no se termina en estos nombres, porque está sujeta al -aparentemente- inminente acuerdo entre la UCR y La Libertad Avanza para acudir en alianza a las elecciones en todos los municipios, tal y como lo hicieron en octubre.

De hecho, la alianza se hace extensiva al departamento de Luján, en el que se incorporará la fuerza del oficialismo de la comuna encabezado por el intendente Esteban Allasino del PRO. Un punto de inflexión en la relación del radicalismo con el PRO, que en las últimas elecciones se sumó al frente Provincias Unidas, sufriendo además la escisión de dirigentes a la La Libertad Avanza.

ALFREDO CORNEJO - ESTEBAN ALLASINO 5443

Cuando se confirme este acuerdo, los espacios deberán negociar los nuevos nombres propuestos y cómo quedan conformadas las boletas. Hasta el 24 de diciembre a las 23.59 (antes de Navidad) hay tiempo para presentar las listas y hasta el 3 de enero los candidatos.

Las elecciones en febrero

El domingo 22 de febrero se eligen los nuevos integrantes para el Concejo Deliberante en los departamentos de gobierno peronista de La Paz, Santa Rosa, San Rafael y Maipú; además de Luján y Rivadavia. Son comicios importantes para el radicalismo, que busca limitar el poder de estas comunas que no gobierna pensando en lograr resultados favorables en 2027.

Al ser también una instancia de definiciones de internas debido a la eliminación de las PASO, la UCR también aprovecho la instancia para dirigir entre sus afiliados cuál será la lista (sujeta a modificaciones) que represente al partido en Santa Rosa, el único municipio donde no hubo unidad. La lista "Renovación Santa Rosa" se impuso por 189 votos a "Santa Rosa Puede" que sumó solo 3. En el resto triunfó la lista única.

cornejo ucr congreso partidario (2)

Uno por uno los nombres de radicalismo para cada municipio

Esta es la lista de candidatos, por municipio:

  • San Rafael

Nombre: “Unidad San Rafael”

Titulares

Vignoni, Juan Pablo

Giraudo, Romina Gisel

Pérez, Paula Luciana

Reche, José Luis

Cruz, Rosana Esther

Pavez Torres, Tomás

Suplentes

Magionni, Noely

Silvestre, Diego Eduardo

Musa, María Mercedes

  • Rivadavia

Nombre: “Rivadavia Unida”

Titulares

Cozzari, Magalí

Gómez, Marcelo

Bustos, Mario Ariel

Quesada, Haydee Margarita

Villagrán, Jonatan

Suplentes

Márquez, María Leonela

Banella, Ariel Ricardo

Ledesma, Mariela Betiana

  • Maipú

Nombre: “Maipú Avanza”

Titulares

Ortega, José Fabián

Bruno, Ana Magalí

López, Gabriel Esteban

Díaz de Manueli, Sol Marina

Pubill, Pablo Jesús Antonio

Flores, Gisel

Suplentes

Apoud Barcudi, Sebastián Alberto

Orellano, Vanesa Jésica

Calcagno, Pablo Ezio

  • Luján de Cuyo

Nombre: “Unidad Luján”

Titulares

Lima, Raúl Gabriel

Balzarelli, Viviana Hilda

Gentil, Maximiliano Exequiel

Alioto, María del Rosario

Brizuela, Deolinda María Laura

Aguilar Rivas, Juan José

Suplentes

Rodríguez, Mariano

Belarde, Macarena Beatriz

Minervini, José Augusto Vicente

  • La Paz

Nombre: “Cambia La Paz”

Titulares

Poroyán, Nelson Eduardo

Rosales, Camila Soledad

Quiroga Fernández, Jesús Alberto

Acevedo, Rosa Filomena

Rojas Robles, Julio Fernández

Suplentes

Maturano, Susana Nancy

Almeira, Martín Oscar

Paredes, Clara Cecilia

  • Santa Rosa

Nombre: “Renovación Santa Rosa”

Titulares

Barrera, Silva Leandro

Murgo, Gabriela

Castillo, Liliana

Malnati, Mauro

Domínguez, José

Suplentes

Calderón, Yolanda

Serrano, Alberto

Morales, Laura

