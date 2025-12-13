En la previa al acuerdo con la Libertad Avanza, el radicalismo tiene sus nombres para febrero

El 22 de febrero se elegirán concejales en La Paz, Santa Rosa, San Rafael, Maipú, Luján y Rivadavia. El radicalismo busca comprometer las cuatro gestiones peronistas y seguramente lo hará en acuerdo con La Libertad Avanza y el intendente de Luján.

Este sábado tuvo lugar el congreso partidario de la Unión Cívica Radical mediante el cual las autoridades hicieron un balance de la actualidad del partido a nivel local y nacional. En este marco, también presentaron la lista de candidatos que el partido propone de cara a las elecciones a concejales en febrero, en los departamentos que desdoblaron el calendario electoral.

Se trata de una instancia obligatoria que se impuso tras la eliminación de las elecciones PASO en el país, que obliga al partido a definir sus nombres. Sin embargo, la lista no se termina en estos nombres, porque está sujeta al -aparentemente- inminente acuerdo entre la UCR y La Libertad Avanza para acudir en alianza a las elecciones en todos los municipios, tal y como lo hicieron en octubre.

De hecho, la alianza se hace extensiva al departamento de Luján, en el que se incorporará la fuerza del oficialismo de la comuna encabezado por el intendente Esteban Allasino del PRO. Un punto de inflexión en la relación del radicalismo con el PRO, que en las últimas elecciones se sumó al frente Provincias Unidas, sufriendo además la escisión de dirigentes a la La Libertad Avanza.

ALFREDO CORNEJO - ESTEBAN ALLASINO 5443 Marcos García / MDZ Cuando se confirme este acuerdo, los espacios deberán negociar los nuevos nombres propuestos y cómo quedan conformadas las boletas. Hasta el 24 de diciembre a las 23.59 (antes de Navidad) hay tiempo para presentar las listas y hasta el 3 de enero los candidatos.

Las elecciones en febrero El domingo 22 de febrero se eligen los nuevos integrantes para el Concejo Deliberante en los departamentos de gobierno peronista de La Paz, Santa Rosa, San Rafael y Maipú; además de Luján y Rivadavia. Son comicios importantes para el radicalismo, que busca limitar el poder de estas comunas que no gobierna pensando en lograr resultados favorables en 2027.