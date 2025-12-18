Fuerte revés para "Bebote" Álvarez: le dictaron prisión preventiva

El barra de Independiente había sido detenido el pasado 15 de noviembre en las afueras del estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

Fue detenido por “instigación a cometer el delito de lesiones en el contexto de un espectáculo deportivo”.

En las últimas horas, el barrabrava de Independiente Pablo “Bebote” Álvarez recibió un fuerte revés. Se trata del líder de la facción de la barra del Rojo denominada “Los diablos rojos”, quien fue detenido hace un mes en las afueras del estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

La Justicia dictó la prisión preventiva para “Bebote” Álvarez. El fallo fue dictado por el Juzgado de Garantías N°4 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús y en él, el juez rechazó el pedido de falta de mérito formulado por la defensa.

A su vez, en el fallo al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se decreta la inhibición general de bienes de “Bebote”, quien se encuentra detenido por “instigación a cometer el delito de lesiones en el contexto de un espectáculo deportivo”, por la suma de $6.735 con el objeto de asegurar el eventual pago de las costas del proceso.

La captura de “Bebote” Álvarez El barra del Rojo fue detenido el pasado 15 de noviembre, durante un megaoperativo policial en las inmediaciones del estadio Libertadores de América, previo al partido entre Independiente y Rosario Central por la última fecha del Torneo Clausura 2025.