Rocío Marengo compartió una emocionante noticia sobre su bebé Isidro a pocos días de nacer

La alegría se vio opacada por duras críticas en redes sociales, lo que obligó a la mediática a exponer los dramáticos detalles de su embarazo y parto.

El mundo del espectáculo se llenó de ternura y alivio con las últimas novedades sobre la salud del hijo de Rocío Marengo. La modelo anunció en sus redes sociales que Isidro, su bebé nacido el pasado 3 de diciembre, logró dar un paso crucial en su recuperación. Luego de haber permanecido en incubadora debido a su nacimiento prematuro, el pequeño "Isi bebito campeón salió de la incubadora" y ya se encuentra en una cuna en una sala común.

rocio-marengo-anuncio-en-redes-que-su-bebe-dejo-la-incubadora-foto-instagrammarengorocio-VDF2WOBMK5EAFLL7WSPQSXJYZE La mamá de Marengo fue la primera en compartir la noticia. @marengorocio La emocionante noticia fue compartida originalmente por la madre de Marengo, quien posteó una imagen de la cuna, tejiendo un sentido relato: “Ahora está en cunita común. Acá montando guardia”. Rocío replicó el mensaje en su perfil, dedicándole un profundo agradecimiento a su madre por su apoyo incondicional: “Falta menos. Gracias, ma. Tu ejemplo, tu apoyo incondicional, tu todo me hace más fuerte. Te amo”.

Rocio Marengo y el descargo explosivo ante las críticas A pesar de la felicidad por el avance de Isidro, la mediática se vio obligada a responder a una ola de críticas. Días atrás, Rocío había compartido fotografías de una salida con amigas tras recibir el alta, lo que desató una catarata de comentarios maliciosos que la tildaban de "mala madre". Marengo no se quedó callada y emitió un comunicado tajante contra los haters.

rocio-marengo-respondio-ante-las-acusaciones-de-mala-madre-foto-instagrammarengorocio-SPGINGLK5JFQDF6CGJGATC6QKI La modelo explotó tras las críticas. @marengorocio La modelo lamentó la superficialidad de los juicios: “La gran mentira de las redes! Mostrás un video vestida, que salís a comer con tu familia, y te juzgan de mala madre, sin saber como estas por dentro”. Además, desafió a sus detractores a ir más allá de las apariencias: “Si quieren les muestro los coágulos y las hemorragias que tuve todos estos meses para que sepan algo más de mí antes de opinar”.