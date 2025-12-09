A días de convertirse en mamá: la insólita foto de Rocío Marengo que generó rechazo en las redes

La modelo quiso compartir la "realidad" de su maternidad con sus seguidores, pero una imagen explícita desató la polémica. Entre la ternura y el cuestionamiento, el posteo no pasó desapercibido.

La felicidad de Rocío Marengo es total. El 3 de diciembre, la actriz cumplió su sueño máximo al dar a luz a Isidro, fruto de su relación de más de una década con Eduardo Fort. Sin embargo, la euforia de los primeros días en casa tras recibir el alta del Sanatorio Otamendi la llevó a compartir un contenido que dividió las aguas en Instagram.

Una foto que no hay que ver en el almuerzo image La imagen que descolocó a todos. Créditos: Instagram Acostumbrada a mostrar su vida sin filtros, la flamante mamá primeriza decidió publicar una imagen que, para muchos usuarios, cruzó el límite de la intimidad y el buen gusto. Lejos de las fotos producidas o los retratos angelicales del recién nacido, Rocío subió a sus redes la foto de un pañal sucio con meconio (la primera materia fecal del bebé).

“Ay, ¡qué lindo! Decime que sos mamá primeriza sin decírmelo”, escribió Marengo sobre la imagen, intentando ponerle humor y realidad a esta nueva etapa. Si bien la intención era mostrar el "lado B" de la maternidad, la crudeza de la postal generó rechazo inmediato en las redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron la necesidad de exponer desechos biológicos públicamente.

Un nacimiento con susto previo Rocío Marengo presentó a Isidro, el hijo que tuvo con Eduardo Fort: el tierno video La llegada de Isidro estuvo marcada por la emoción, pero también por la tensión. El nacimiento se adelantó debido a una complicación que derivó en una cesárea de urgencia, lo que obligó a que el bebé permaneciera sus primeros días internado en el área de neonatología con asistencia respiratoria.

“Empecé el día normal, me hicieron los estudios y me dijeron: ‘Hay que sacarlo’”, relató Rocío en un audio enviado a La mañana con Moria (eltrece). La urgencia fue tal que Eduardo Fort llegó justo a tiempo para el parto. “En el momento me asusté, dije: ‘¿Por qué no podemos esperar?’”, confesó la actriz sobre el miedo inicial.