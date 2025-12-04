La modelo compartió un posteo en sus redes sociales y causó emoción en sus seguidores.

El momento más deseado por Rocío Marengo y Eduardo Fort finalmente llegó con el nacimiento del pequeño Isidro. La modelo dio a luz a su bebé y horas después compartió un tierno video en sus redes sociales que emocionó a todos.

"Estamos muy felices!!!!! Bienvenido bebito!!! Isidro Fort Marengo, nació en el Sanatorio Otamendi a las 10:54 am y pesó 2,480 kg", comenzó escribiendo junto a las imágenes del parto al que, por supuesto, la acompañó Eduardo Fort.

Luego, agregó: "Gracias a todos por los mensajitos hermosos. Siempre me sentí muy acompañada, querida y apoyada por ustedes y no quiero dejarlos afuera de este momento tan mágico!!!! No puedo dejar de agradecer como primera medida a mi obstetra Dr Alejandro Falco, rey la rompés toda!!!!".

Rocío Marengo presentó a su hijo con un tierno video Rocío Marengo presentó a Isidro, el hijo que tuvo con Eduardo Fort: el tierno video "A Marcela, Mariela, Federico, María Inés Viglierchio... Y a todo un equipo espectacular que hoy trajo a mi bebé al mundo!!!! Son enormes!!!", comentó en el final y rápidamente el posteo se llenó de mensajes positivos por la llegada de Isidro.