Preocupación: Internaron a Rocío Marengo a pocas semanas de la fecha de parto

En un programa de chimentos de canal América contaron que la mediática fue ingresada a un prestigioso centro médico porteño para proteger su embarazo.

La recta final del embarazo de Rocío Marengo ha generado cierta inquietud en el ambiente mediático. La reconocida figura fue ingresada en las últimas horas a una destacada institución de salud de la Capital Federal. La decisión se tomó tras un control de rutina, en el que los especialistas de la Clínica Otamendi prefirieron mantenerla bajo observación. Esta novedad ocurre cuando la artista se encuentra transitando la semana número 33 de su embarazo, un período clave antes de la inminente llegada de su primer hijo.

Según trascendió desde Buenos Aires, la internación se originó a partir de ciertos "chequeos" que el cuerpo médico quiso profundizar. La propia mediática se comunicó con la prensa para aclarar su estado. No obstante, las primeras informaciones sugieren que tanto la madre como el niño se encuentran evolucionando favorablemente, y la situación se mantiene, por ahora, como una medida estrictamente preventiva. La periodista Paula Varela, en el programa Intrusos (América TV), pudo acceder a datos sobre el estado de la famosa y trajo calma al revelar la información clave del bebé.

rocio-marengo-2062101 "Me comuniqué con ella para ver cómo era su estado de salud. Nos trajo tranquilidad, me cuenta que está de 33 semanas, que ya el bebé pesa 2,450kg, que está enorme, que es un buen peso. Que fue a un chequeo con el obstetra y vieron como algunas cositas que les preocuparon, entonces prefirieron dejarla internada", contó la periodista.

El estado de salud de Rocío Marengo y su bebé es monitoreado de cerca, ya que el peso del niño es considerado óptimo para esta altura de la gestación. La celebridad lleva ya dos días hospitalizada, lo que confirma que el equipo médico está tomando todas las precauciones necesarias para asegurar que el desarrollo culmine sin complicaciones.

Rocío Marengo habría tenido problemas con Eduardo Fort tras revelarse su relación con el Kun Agüero. Rocío Marengo y Eduardo Fort están a pocas semanas de convertirse en padres. Foto: Archivo MDZ El empresario Eduardo Fort está presente de manera constante, brindándole apoyo incondicional en este momento sensible. También un grupo selecto de sus amistades más cercanas han estado visitándola, lo que, según la propia protagonista, ayuda a que el tiempo pase más rápido. Es natural que, siendo primeriza, la figura pública sienta miedo, pero la información de que todo "da bien" es el principal aliciente para mantener la calma.