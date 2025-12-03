¡Hermosa noticia! Nació Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort

La modelo se encuentra viviendo la etapa más linda de su vida junto a su pareja.

Ángel de Brito contó a través de sus redes sociales meses atrás que finalmente y luego de buscarlo por mucho tiempo, Rocío Marengo y Eduardo Fort estaban esperando su primer hijo. La actriz y el hermano de Ricardo serán padres y luego de la noticia que comunicó el conductor de LAM, ella subió una hermosa publicación a sus redes sociales.

En medio del embarazo, la modelo tuvo que ser internada en un hospital. Esto se dio por decisión de los profesionales de la salud, debido a que quisieron profundizar en ciertos chequeos. Sin embargo, Marengo llevó total tranquilidad.

Lo cierto es que ese momento de preocupación ya pasó y en la jornada de este miércoles Pochi de Gossipeame reveló que Isidro finalmente nació: "Nació Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort, por suerte están los dos bien!!! Felicitaciones a toda la familia!".

Nació Isidrio, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort Captura de pantalla 2025-12-03 173527 Rocío Marengo y Eduardo Fort son padres. Foto: Instagram / @gossipeame. Rocío compartió horas atrás una publicación en su cuenta de Instagram donde se la puede ver en la cama del hospital en la previa al nacimiento de su primer hijo: "6:00 AM, bebito metió patadón despertador! Papito acompañando. Tengo al mejor compañero de vida del mundo. Bebito, te esperamos con mucho amor".