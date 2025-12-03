¡Hermosa noticia! Nació Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort
La modelo se encuentra viviendo la etapa más linda de su vida junto a su pareja.
Ángel de Brito contó a través de sus redes sociales meses atrás que finalmente y luego de buscarlo por mucho tiempo, Rocío Marengo y Eduardo Fort estaban esperando su primer hijo. La actriz y el hermano de Ricardo serán padres y luego de la noticia que comunicó el conductor de LAM, ella subió una hermosa publicación a sus redes sociales.
En medio del embarazo, la modelo tuvo que ser internada en un hospital. Esto se dio por decisión de los profesionales de la salud, debido a que quisieron profundizar en ciertos chequeos. Sin embargo, Marengo llevó total tranquilidad.
Lo cierto es que ese momento de preocupación ya pasó y en la jornada de este miércoles Pochi de Gossipeame reveló que Isidro finalmente nació: "Nació Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort, por suerte están los dos bien!!! Felicitaciones a toda la familia!".
Rocío compartió horas atrás una publicación en su cuenta de Instagram donde se la puede ver en la cama del hospital en la previa al nacimiento de su primer hijo: "6:00 AM, bebito metió patadón despertador! Papito acompañando. Tengo al mejor compañero de vida del mundo. Bebito, te esperamos con mucho amor".
"Bendiciones, Rocío querida", "Amiga querida, todos estamos esperando con mucha alegría el momento que llegue tu amor... te queremos mucho", "Sin dudas, Rocío, el hombrecito más importante de tu vida es ese bebito", expresaron algunos de sus seguidores en el posteo.