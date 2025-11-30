Las palabras de Rocío Marengo para Eduardo Fort tras ser declarado deudor alimentario: "No podría tener..."

En medio de un escándalo judicial que incluye embargos, prohibición de salida del país y una fuerte interna familiar, la mediática salió a hablar.

Eduardo Fort atraviesa un momento complicado. El empresario se encuentra en el centro de una tormenta legal y mediática tras ser inscripto en el registro de deudores alimentarios, a raíz de una denuncia impulsada por su exesposa, Karina Antoniali. Sin embargo, mientras la Justicia avanza sobre su patrimonio, su actual pareja, Rocío Marengo, decidió demostrar su apoyo incondicional.

El emotivo respaldo de Marengo en redes image El posteo en redes. Créditos: Instagram Lejos de guardar silencio ante la grave situación judicial de Fort, Marengo utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje de unidad y confianza. La modelo publicó una fotografía junto al empresario en un ascensor, tomada luego de recibir una vacuna, y escribió unas palabras que buscan reivindicar la imagen de Eduardo frente a la llegada de su próximo hijo.

"Hoy más que nunca, pienso que bebito no podría tener mejor papá. Gordi, orgullosa y segura a tu lado", expresó la mediática.

Además del apoyo emocional, Rocío aprovechó para dar detalles sobre el avanzado estado de su embarazo, que ya transita la semana 33. Con la mira puesta en el nacimiento y tratando de aislarse del conflicto externo, detalló: "Hoy pesó 2,450 kg. Todos sus estudios perfectos. Así que ahora a seguir empollando".

Embargos, deuda y prohibición de salida del país Rocío Marengo y Eduardo Fort Foto: Twitter Rocío Marengo y Eduardo Fort Foto: Archivo MDZ El gesto de Marengo contrasta con la dura realidad que enfrenta Fort en los tribunales. Según informó la periodista Cora De Barbieri, la situación escaló a tal punto que la Justicia dictó medidas severas contra el hermano de Ricardo Fort.