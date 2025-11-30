¿Confirmó el romance? Meri Deal habló sobre su encuentro con Franco Colapinto en México

La cantante fue entrevistada en el programa Algo Contigo de Uruguay y se refirió a las imágenes que se viralizaron con el piloto de F1.

Semanas atrás, Pepe Ochoa reveló en LAM que Franco Colapinto estaba iniciando una historia de amor con Meri Deal, reconocida cantante uruguaya. El panelista del ciclo de América reveló imágenes exclusivas donde se los podía ver juntos en una fiesta que se dio luego del Gran Premio de México.

"Franco Colapinto corrió en México, hicieron un cierre el domingo, ella se apersonó y entraron en el VIP. Ella logra acceder y lo primero que se vio es un video de un coqueteo", expresó el panelista del programa conducido por Ángel de Brito.

Lo cierto es que, en medio de todo esto, Meri Deal decidió romper el silencio sobre el supuesto romance y lo hizo a través de una entrevista con el programa Algo Contigo de Uruguay. El conductor fue directo y sin vueltas: "¿Estás bien, estás sola? ¿Qué fue eso que apareció? Unas imágenes terribles, estamos hablando de esa noche donde te encontraste con Franco Colapinto".

En ese instante, ella expresó: "Está todo re bien, por suerte. Había habido alguna interacción por redes y en la fiesta nos presentó Bizarrap, él estaba con Franco", comentó con una sonrisa en su rostro.