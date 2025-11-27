Héctor Herrera reescribe su historia de amor con una estrella de TV: qué se sabe
Esta relación de Héctor Herrera con la actriz mexicana surge en el momento justo para inyectar vitalidad a su vida personal.
El amor brilla en la Liga MX. Si bien Héctor Herrera está cerca de cerrar un ciclo con el balón, su vida sentimental resurge. El actual mediocampista de los Diablos Rojos del Toluca atraviesa un momento de éxito en el campo. Sin embargo, fuera de él, nace un romance inesperado.
Héctor Herrera con una actriz famosa
Para entender el panorama, es importante viajar meses atrás en el tiempo. El apodado 'HH' afrontó un gran fracaso amoroso en el mes de febrero de este mismo año. Se trata de su divorcio de la famosa Shantal Mayo, una relación que ya estaba fracturada.
La historia actual comenzó a tomar forma durante las celebraciones de los líderes de la tabla. En la cancha de 'La Bombonera', el jugador se mostró muy cercano a una invitada especial. Ella es Paola Villalobos, conductora y actriz reconocida en distintos medios nacionales. En aquel momento la interacción no generó gran ruido, pero sentó las bases de algo más profundo.
Han pasado seis meses desde ese encuentro inicial y las cosas han evolucionado con solidez. Fuentes periodísticas del medio TV Notas indican que el lazo se desarrolla con firmeza. Pese a que el noviazgo no está formalizado, la información indica que todo avanza hacia ese destino. El canterano de los Tuzos del Pachuca está decidido en esta nueva dirección personal.
Una fuente cercana a la pareja afirmó que se llevan muy bien y disfrutan mucho sus salidas. "Él va en serio con Paola. Le gusta mucho. Le encanta su compañía", reportó la fuente a la prensa. El conocimiento mutuo se dio por medio de amigos comunes que facilitaron el acercamiento inicial. Esto demuestra que el futbolista está tomando la iniciativa en su vida privada.
Un momento importante en su conexión fue la aparición de Héctor en el podcast de la actriz. Cuando Paola lo invitó a participar en el espectáculo que ella conduce, él aceptó de inmediato. El motivo era simple: quería convivir y pasar más tiempo con ella fuera de cámaras y reflectores. El podcast 'Entre Lobas', que conduce junto a su hermana Stephy, sirvió como excusa perfecta.
Quién es Paola
Paola Villalobos tiene una destacada trayectoria en la televisión mexicana. Desde el año 2016 ha participado en series, cine y proyectos de conducción variada. Ha trabajado en importantes cadenas como Televisa, TV Azteca, Imagen TV y Telemundo. Con su 1,68 metros de estatura, ella brilla con luz propia en la pantalla chica.