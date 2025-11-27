Héctor Herrera reescribe su historia de amor con una estrella de TV: qué se sabe

Esta relación de Héctor Herrera con la actriz mexicana surge en el momento justo para inyectar vitalidad a su vida personal.

El amor brilla en la Liga MX. Si bien Héctor Herrera está cerca de cerrar un ciclo con el balón, su vida sentimental resurge. El actual mediocampista de los Diablos Rojos del Toluca atraviesa un momento de éxito en el campo. Sin embargo, fuera de él, nace un romance inesperado.

Héctor Herrera con una actriz famosa Para entender el panorama, es importante viajar meses atrás en el tiempo. El apodado 'HH' afrontó un gran fracaso amoroso en el mes de febrero de este mismo año. Se trata de su divorcio de la famosa Shantal Mayo, una relación que ya estaba fracturada.

La historia actual comenzó a tomar forma durante las celebraciones de los líderes de la tabla. En la cancha de 'La Bombonera', el jugador se mostró muy cercano a una invitada especial. Ella es Paola Villalobos, conductora y actriz reconocida en distintos medios nacionales. En aquel momento la interacción no generó gran ruido, pero sentó las bases de algo más profundo.

hector herrera Han pasado seis meses desde ese encuentro inicial y las cosas han evolucionado con solidez. Fuentes periodísticas del medio TV Notas indican que el lazo se desarrolla con firmeza. Pese a que el noviazgo no está formalizado, la información indica que todo avanza hacia ese destino. El canterano de los Tuzos del Pachuca está decidido en esta nueva dirección personal.

paolav2 Una fuente cercana a la pareja afirmó que se llevan muy bien y disfrutan mucho sus salidas. "Él va en serio con Paola. Le gusta mucho. Le encanta su compañía", reportó la fuente a la prensa. El conocimiento mutuo se dio por medio de amigos comunes que facilitaron el acercamiento inicial. Esto demuestra que el futbolista está tomando la iniciativa en su vida privada.