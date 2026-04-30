Mató a su nieta de cuatro meses y la condenaron a perpetua: la aberrante historia

En las últimas horas, el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Lomas de Zamora condenó a prisión perpetua a Bettina Paola Fabbro (54) por el asesinato de su nieta de cuatro meses , hecho que ocurrió en enero de 2022 en la localidad de Ingeniero Budge.

Durante el debate, los jueces acompañaron el planteo del fiscal Hugo Carrión, quien había solicitado la pena máxima al considerarla responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por alevosía.

Todo comenzó en enero de 2022, cuando la mujer se presentó en la casa de una vecina a eso de las 7 de la mañana. Fabbro le pidió a la mujer que cuidara a su otra nieta, de un año y medio, porque la beba de 4 meses “se había ahogado” y tenía que ir al hospital. No obstante, la ahora condenada llevó a la chiquita recién a las 10 de la mañana, es decir, tres horas después.

Cuando la atendieron en la Unidad Sanitaria Finocchieto, los médicos detectaron golpes en distintas partes del cuerpo, especialmente en la cara y en el cuello . Además, las primeras versiones que dio la acusada fueron “confusas y contradictorias”, según explicaron los investigadores después.

En un primer momento, los médicos concluyeron que las lesiones de la beba eran compatibles con maltratos y no con un accidente doméstico. Más tarde, la autopsia confirmó que la niña había muerto asfixiada por una persona que le tapó las vías respiratorias con la mano.

El calvario que vivían ambas nietas

En la investigación, además, se supo que la mujer vivía en su casa junto a su hija, madre de las dos menores. La adolescente tenía 17 años y no se encontraba en la vivienda al momento del hecho.

Según declararon testigos durante la instrucción, ambas nenas lloraban de manera constante y, en distintas ocasiones, tanto la madre como la abuela las dejaban solas dentro de la pequeña casa donde residían.

En el momento en el que se había realizado la investigación, la fiscal Marcela Juan, a cargo de la UFI 16 de Lomas de Zamora, ordenó la detención de la abuela y la imputó por homicidio agravado. En paralelo, además, había dado intervención al fuero Penal Juvenil en relación con la madre de la beba, quien quedó acusada por abandono de persona.