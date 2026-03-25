Violento asalto en Lomas de Zamora: le apuntaron a un motociclista y dispararon al aire para escapar
El asalto ocurrió a plena luz del día en Lomás de Zamora. Los delincuentes actuaron con impunidad en una zona concurrida y se fueron disparando al aire.
Un nuevo episodio de inseguridad bajo la modalidad "motochorro" sacudió la mañana de Lomas de Zamora. En una zona de alto tránsito comercial, dos delincuentes armados emboscaron a un motociclista en plena hora pico, frente a la mirada de automovilistas y peatones.
El video del asalto
El hecho, que quedó registrado por una cámara de seguridad, muestra la extrema violencia del ataque: uno de los asaltantes descendió de su vehículo y apuntó directamente a la cabeza de la víctima.
El conductor, sin oponer resistencia, bajó con los brazos en alto y dejó el rodado sobre el asfalto mientras el delincuente lo perseguía para exigirle el casco y las llaves.
Antes de abandonar la zona, el delincuente que atacó a la víctima disparó al aire de forma temeraria, significando un peligro para todos los presentes. Finalmente, este malviviente se retiró sin poder encender el rodado, llevándoselo a pie.