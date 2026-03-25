Violento asalto en Lomas de Zamora: le apuntaron a un motociclista y dispararon al aire para escapar

El asalto ocurrió a plena luz del día en Lomás de Zamora. Los delincuentes actuaron con impunidad en una zona concurrida y se fueron disparando al aire.

Los motochorros apuntaron contra un motociclista en pleno asalto en Lomas de Zamora.

Un nuevo episodio de inseguridad bajo la modalidad "motochorro" sacudió la mañana de Lomas de Zamora. En una zona de alto tránsito comercial, dos delincuentes armados emboscaron a un motociclista en plena hora pico, frente a la mirada de automovilistas y peatones.

El video del asalto El hecho, que quedó registrado por una cámara de seguridad, muestra la extrema violencia del ataque: uno de los asaltantes descendió de su vehículo y apuntó directamente a la cabeza de la víctima.

ldz El conductor, sin oponer resistencia, bajó con los brazos en alto y dejó el rodado sobre el asfalto mientras el delincuente lo perseguía para exigirle el casco y las llaves.