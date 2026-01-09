Presenta:

San Martín impulsa una política de verano con deporte, cultura y recreación

Más de 1.200 vecinos participan de las Escuelas de Verano gratuitas y las actividades recreativas que ofrece el Municipio de General San Martín.

Jóvenes y niños de San Martín disfrutan el verano.

El Municipio de General San Martín lleva adelante durante la temporada de verano un programa integral de Escuelas de Verano gratuito, que alcanza a más de 1.200 vecinos del departamento, en un contexto donde el acceso a propuestas recreativas y culturales durante el receso no es igual para todas las familias.

Las actividades comenzaron el 6 de enero y se desarrollan en turnos de mañana y tarde en distintos espacios del departamento, como la pileta de Esparta, la pileta de Círculos Oficiales y el Club San Martín. El programa está destinado a niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, con actividades organizadas por grupos y adaptadas a cada público.

Actividades especiales para jóvenes y adultos en San Martín

Además de las propuestas diarias en cada espacio, las Escuelas de Verano incorporan actividades especiales a lo largo de la temporada. Entre ellas, se destacan salidas al Cine Teatro Colón de Palmira y actividades culturales y teatrales coordinadas junto al área de Cultura, pensadas para jóvenes y adultos que asisten a las colonias.

La iniciativa se desarrolla a partir de un trabajo articulado entre distintas áreas municipales, entre ellas Deportes, Cultura, Movilidad y Municipio Saludable, lo que permite ampliar el alcance de la propuesta y garantizar una experiencia integral durante todo el verano.

“Las Escuelas de Verano están organizadas por turnos y grupos, en espacios habilitados, para garantizar actividades seguras y accesibles para todos los participantes”, señaló el director de Deportes, Darío Vázquez.

Desde el gobierno municipal destacaron que el programa es completamente gratuito y se implementa en espacios habilitados, priorizando criterios de organización, cuidado y seguridad, como parte de una política pública sostenida en el territorio.

