San Martín impulsa una política de verano con deporte, cultura y recreación

Más de 1.200 vecinos participan de las Escuelas de Verano gratuitas y las actividades recreativas que ofrece el Municipio de General San Martín.

El Municipio de General San Martín lleva adelante durante la temporada de verano un programa integral de Escuelas de Verano gratuito, que alcanza a más de 1.200 vecinos del departamento, en un contexto donde el acceso a propuestas recreativas y culturales durante el receso no es igual para todas las familias.

VERANO-SANMARTIN1 Las actividades comenzaron el 6 de enero y se desarrollan en turnos de mañana y tarde en distintos espacios del departamento, como la pileta de Esparta, la pileta de Círculos Oficiales y el Club San Martín. El programa está destinado a niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, con actividades organizadas por grupos y adaptadas a cada público.

Actividades especiales para jóvenes y adultos en San Martín Además de las propuestas diarias en cada espacio, las Escuelas de Verano incorporan actividades especiales a lo largo de la temporada. Entre ellas, se destacan salidas al Cine Teatro Colón de Palmira y actividades culturales y teatrales coordinadas junto al área de Cultura, pensadas para jóvenes y adultos que asisten a las colonias.

La iniciativa se desarrolla a partir de un trabajo articulado entre distintas áreas municipales, entre ellas Deportes, Cultura, Movilidad y Municipio Saludable, lo que permite ampliar el alcance de la propuesta y garantizar una experiencia integral durante todo el verano.

“Las Escuelas de Verano están organizadas por turnos y grupos, en espacios habilitados, para garantizar actividades seguras y accesibles para todos los participantes”, señaló el director de Deportes, Darío Vázquez.