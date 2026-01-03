San Martín: un hombre de 74 años fue a bailar, se desmayó y murió en medio de la pista

Un hombre de 74 años murió anoche en un local bailable de San Martín . Según medios locales y el comunicado oficial del boliche , el hombre estaba en la pista de baile cuando se desmayó y falleció prácticamente en el acto. El personal de emergencias confirmó la muerte.

El Manjar Bailable es un conocido boliche de San Martín al que concurren personas de la tercera edad. Anoche fue la primera fiesta del año terminó con la muerte de uno de los asistentes.

Según los medios de comunicación del Este de Mendoza, el hombre de 74 años -identificado como Carlos Cueito- estaba bailando en la pista y cerca de las 00.15 se desmayó.

Cueito nunca se reincorporó, al contrario, sufrió una descompensación generalizada y falleció en el lugar a pesar de la asistencia médica que recibió.

El local bailable está ubicado en la esquina de Pasco y Soler del barrio Córdoba de San Martín . El cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital Perrupato por orden del personal de la Oficina Fiscal de San Martín . Todo indica que Cueito sufrió un infarto.

El comunicado del local bailable

En las redes sociales, personas que estuvieron anoche en El Manjar Bailable denunciaron que la música siguió sonando y las personas bailando mientras esperaban al personal de la Justicia. Es más, el local bailable informó a través de las redes sociales que esta noche abrirá sus puertas con normalidad.

comunicado oficial manjar bailable El comunicado oficial del boliche de San Martín.

“Desde El Manjar Bailable queremos informar que, en el inicio de la jornada del primer baile del año, se produjo una situación médica de extrema gravedad en la pista de baile. Un asistente sufrió una descompensación repentina y, pese a la inmediata activación de los protocolos correspondientes y la rápida intervención de los servicios de emergencia, lamentablemente falleció en el lugar”, informaron en un comunicado oficial desde el boliche de San Martín.

“Acompañamos con profundo respeto y dolor a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento. El personal del local actuó de manera inmediata, dando aviso a emergencias médicas y a las autoridades competentes, quienes se hicieron presentes y actuaron conforme a los procedimientos establecidos, indicándonos cómo continuar con la actividad.Agradecemos la comprensión y el respeto de nuestro público ante una situación tan inesperada y triste”, agregaron.