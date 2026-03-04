El departamento de San Martín recibió a más de 400 invitados en el VI Brindis Solidario

La reina departamental de la Vendimia, Valentina Rosalez, y el intendente de San Martín, Raúl Rufeil, fueron los anfitriones de la VI edición del Brindis de las Reinas.

La reina y el intendente de San Martín, Raúl Rufeil, fueron los anfitriones de la VI edición del Brindis de las Reinas.

Una vez más, y como ya es tradicional, el lugar elegido fue el de los jardines exteriores del Centro de Congresos y Exposiciones Francisco, al que asistieron las reinas de todos los departamentos y la reina y virreina nacional, en un evento que tuvo además una finalidad solidaria, ya que lo recaudado fue para Fundavita.

SAN MARTIN - VENDIMIA El intendente Raúl Rufeil estuvo acompañado por los intendentes Fernando Ubieta de La Paz; Mario Abed de Junín; Ricardo Mansur, de Rivadavia y Flor Destéfanis, de Santa Rosa, y señaló que “no es casualidad que estemos aquí los cinco intendentes del Este, porque cuando se trata de causas comunes y por el bien colectivo, estamos presentes. Hablar de regiones nos da estabilidad territorial y las necesidades de estos departamentos son las mismas”.

En otro orden, el jefe comunal señaló: “Sabemos que el productor está pasando por distintos avatares, pero siempre rendimos homenaje a ese productor que tiene que lidiar con los costos de producción cada vez más altos”.

SAN MARTIN - VENDIMIA El presidente de Fundavita, Diego Nazar, comentó: “Tengo que agradecer a todas las personas que colaboran, especialmente al intendente Raúl Rufeil. Este año es un año muy especial para la vendimia: 90 años y 30 de la fundación junto a pacientes oncológicos y su ambiente familiar”.

Pasadas las alocuciones, el intendente Raúl Rufeil, acompañado por los intendentes presentes, el Ministro de Educación, Cultura, Infancias y Director General de Escuelas Tadeo García Zalazar, el presidente provisional del Senado Martín Kerchner Tomba y el presidente de la Cámara de Diputados Andrés Lombardi, realizaron el brindis protocolar. Luego, acompañados por las reinas y virreinas mandato cumplido del departamento, descubrieron una placa colocada al frente del Templo del Vino, donde puede leerse el nombre de las reinas y virreinas nacionales de la Vendimia de estos 90 años que cumple la fiesta mayor de los mendocinos.