Corte de agua programado en varias zonas de San Martín este sábado durante casi todo el día
La medida fue informada por Aguas Mendocinas por tareas de reparación y se extenderá durante gran parte de la jornada, por lo que piden tomar precauciones.
Aguas Mendocinas informó que, debido a tareas de reparación en un caño maestro, se interrumpirá el normal abastecimiento de agua potable en una amplia zona del departamento de San Martín. El corte de agua alcanzará a toda la zona centro y a los barrios Venier, Del Carmen, Uruguay y Jardín de los Andes, durante este sábado 18 de abril, en el horario de 7:00 a 20:00 hs.
Recomendaciones para afrontar el corte de agua
Desde la empresa indicaron que, “durante el corte, Aguas Mendocinas aconsejó mantener una reserva de agua potable embotellada, calculando al menos dos litros por persona”. Además, se sugirió almacenarla en recipientes limpios y controlar el nivel del tanque domiciliario.
También se pidió a quienes se encuentren cerca de las zonas afectadas hacer un uso responsable y solidario del recurso. Entre las medidas recomendadas se incluye regular la intensidad del caudal en las canillas y evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
Por último, recordaron que “el lavado de veredas con manguera o el uso de hidrolavadoras está prohibido durante todo el año”, así como la importancia de controlar pérdidas y goteras para evitar el desperdicio de agua.