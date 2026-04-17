Temporal en Santa Rosa: lluvias extremas, evacuados y clases suspendidas

Un fuerte temporal golpeó en las últimas horas a la ciudad de Santa Rosa , en La Pampa , y dejó un escenario crítico marcado por inundaciones, destrozos y evacuados en distintos barrios.

Las intensas lluvias, que en algunos sectores alcanzaron los 90 milímetros en pocas horas, superaron la capacidad del sistema de drenaje y provocaron el desborde de canales y lagunas urbanas. A esto se sumaron ráfagas de viento que superaron los 70 km/h, generando caída de árboles, cables sueltos y complicaciones en la circulación.

Como consecuencia del fenómeno, cinco familias debieron ser evacuadas y alojadas en hoteles con asistencia del municipio, mientras que otras se autoevacuaron en casas de familiares. Además, al menos 30 hogares recibieron ayuda directa con colchones, alimentos y elementos básicos.

El impacto también se sintió con fuerza en el sistema educativo. Varias escuelas suspendieron sus actividades debido a anegamientos y daños en la infraestructura. En algunos casos se registraron filtraciones, rotura de vidrios e incluso el derrumbe parcial de techos, lo que obligó a interrumpir las clases por cuestiones de seguridad.

El temporal también afectó el suministro eléctrico. La salida de funcionamiento de subestaciones dejó sin luz a distintos sectores de la ciudad, mientras cuadrillas de la Cooperativa Popular de Electricidad trabajaban para restablecer el servicio.

Ante la magnitud del evento, el municipio desplegó un operativo conjunto con Defensa Civil, Bomberos, Policía y distintas áreas operativas para asistir a los vecinos y despejar la vía pública. En paralelo, se suspendió la recolección de residuos y se pidió a la población no sacar la basura.

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó una reunión del Comité de Crisis para evaluar la situación y coordinar la respuesta ante la emergencia. Las autoridades recomendaron a la población evitar circular por calles anegadas, permanecer en sus hogares y extremar precauciones, ya que el agua puede ocultar riesgos como cables caídos o bocas de tormenta abiertas.