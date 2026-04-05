Temporal y tragedia en Tucumán: cómo murió el nene de 12 años que jugaba bajo la lluvia

Un nene de 12 años falleció este sábado en San Miguel de Tucumán tras sufrir una descarga eléctrica mientras jugaba en una zona anegada por el fuerte temporal. El hecho ocurrió en plena vía pública y es, hasta el momento, la única víctima fatal vinculada a las tormentas que azotaron la provincia .

El episodio tuvo lugar en la calle Jujuy al 1800, frente a un supermercado mayorista, en medio de las intensas lluvias que afectaron a la provincia durante el fin de semana.

El menor, identificado como Lisandro, se encontraba volviendo a su casa de jugar al fútbol con amigos cuando recibió una descarga eléctrica.

Ahora, luego de las declaraciones del dueño del supermercado frente al que se produjo el deceso y testigo del hecho, brindó detalles de como sucedió: "Fue frente a mi local. Llegó la Policía, pero no pudo hacer nada. Tocó un poste que estaba electrificado", explicó en diálogo con el medio local Contexto.

Además, según explicaron otros vecinos también fueron testigos de la muerte del joven de 12 años y comentaron que llegaron a ver "una luz azul abajo en el agua cerca de donde están los medidores de electricidad".

La reacción del padre del nene

De acuerdo con lo informado por Contexto Tucumán, el niño era el único hijo varón de su familia y cursaba el último año de la escuela primaria. La tragedia generó una fuerte conmoción social, amplificada por la difusión en redes sociales de un video que muestra el momento en que su padre llega al lugar.

Reacción padre nene electrocutado Tucumán

En las imágenes se observa al hombre desorientado, caminando entre el agua acumulada, hasta que finalmente se desploma. Los gritos de dolor reflejan el impacto inmediato de la pérdida.