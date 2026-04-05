Las impactantes imágenes del temporal en Tucumán que dejó un muerto

Este sábado, fuertes lluvias azotaron la provincia de Tucumán, generando un temporal que provocó inundaciones, caída de árboles y calles completamente anegadas. Las impactantes imágenes mostraron autos arrastrados por la corriente y motos que no podían circular. Además, se reportó la muerte de un niño de 12 años que falleció electrocutado.

Varios departamentos de la provincia se vieron gravemente afectados. La intensa caída de agua provocó la crecida de los ríos, especialmente en la zona cercana a la Ruta 65, que debió ser cerrada de manera preventiva. Asimismo, el aumento del caudal generó correntadas de barro en Piedra Grande, arrasando caminos, una situación que también se registró en Villa Quinteros.

Por el momento, el alerta meteorológico se extendió hasta este lunes por la noche, cuando se espera una mejora en las condiciones climáticas. Según el relevamiento del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las tormentas continuarán hasta la madrugada del domingo y luego darán paso a lluvias aisladas.