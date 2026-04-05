Estación Mendoza: cuál es la traba para avanzar con el Puerto Madero de la calle Perú

El Distrito Sustentable Estación Mendoza promete convertir a la Sexta Sección en el Puerto Madero de la Ciudad de Mendoza . El proyecto nació en la última gestión de Rodolfo Suarez y lo continuó Ulpiano Suarez. La primera subasta estaba programada para el año pasado pero nunca se llevó a cabo.

El Distrito Sustentable Estación Mendoza se ha encontrado con varias trabas desde su origen. El proyecto nació durante la segunda intendencia de Rodolfo Suarez. En 2018, la municipalidad y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) firmaron un acuerdo para avanzar con la urbanización y la subasta de los terrenos pero todo quedó trunco cuando asumió Alberto Fernández la presidencia en 2019.

Las gestiones se retomaron en 2024 entre el intendente Ulpiano Suarez y la Nación. La buena sintonía de Mendoza con Javier Milei parecía que iba allanar el camino para que Estación Mendoza avanzara. En este sentido, en noviembre de 2024 Ulpiano Suarez, Alfredo Cornejo y el presidente de la AABE, Nicolás Pakgojz firmaron un nuevo convenio para empezar la construcción del proyecto.

Desde la comuna esperaban que la primera subasta se realizara en marzo de 2025 pero los plazos se fueron dilatando y al día de hoy los terrenos figuran como Venta Futura en la página de subastas de inmuebles de la AABE.

El terreno de Estación Mendoza desde el aire. Foto: Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

En su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante, Ulpiano Suarez apuntó contra el Gobierno Nacional y aseguró que solo hace falta voluntad política para destrabar la subasta.

"Sólo resta la voluntad política de Nación para subastar bienes que a la fecha están ociosos en el patrimonio del Estado. Mucho se habla de que Argentina necesita que lleguen inversiones para generar empleo. Acá -con la firma de un simple decreto- podría habilitarse la subasta de ese inmueble, posibilitando la llegada de esas ansiadas inversiones", dijo el intendente la semana pasada.

Unos 40 vagones abandonados están en el predio de Estación Mendoza. Foto: CLAUDIO GUTIERREZ Unos 40 vagones abandonados están en el predio de Estación Mendoza. Foto: CLAUDIO GUTIERREZ

Qué es Estación Mendoza

El distrito sustentable Estación Mendoza ocupará en total 24 hectáreas entre las calles Las Heras, Suipacha, Tiburcio Benegas y Perú y promete ser el Puerto Madero de la Sexta Sección.

Los predios del ferrocarril al lado del Procrear de la Sexta Sección son uno de los mayores vacíos urbanos que tiene la Ciudad de Mendoza. El predio corta calles y genera inconvenientes en una zona con un gran potencial. Uno de los objetivos de Estación Mendoza es incorporar la trama urbana al terreno

El proyecto contempla 3 hectáreas de espacio verde, 50 por ciento de los edificios que se construyan deben estar destinados a vivienda y el resto serán oficinas para el segmento ABC1. También habrá espacio para comercios, centros culturales, ferias, un distrito de diseño, arte y música, y estacionamientos.

La primera etapa de la subasta abarca una serie de manzanas que se encuentran entre calle Suipacha y Las Heras sobre Perú, son aproximadamente unas 6 hectáreas. La segunda etapa contempla los terrenos donde están los talleres y galpones.