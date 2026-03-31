Ulpiano Suarez apuntó contra Nación por la falta de avances en el "Puerto Madero" mendocino

En ese marco, uno de los ejes de su discurso fue el futuro del Distrito Sustentable Estación Mendoza, una iniciativa clave para el desarrollo urbano local. El jefe comunal destacó avances en distintos frentes vinculados a la gestión municipal, pero marcó un fuerte contraste al referirse a la falta de respuestas por parte del Gobierno nacional en torno a este proyecto. Según explicó, el municipio ya cumplió con todos los compromisos asumidos para que el plan pueda avanzar.

En ese sentido, Suarez fue contundente al señalar: "Las respuestas que sí vinieron del Gobierno provincial respecto del Autódromo y del sistema de agua para La Favorita, no llegan del Gobierno nacional respecto de Estación Mendoza. Desde el Municipio hemos cumplido con todos los compromisos asumidos con el Gobierno nacional para que de una vez por todas esa mancha urbana se transforme en un nuevo polo de desarrollo".

Ulpiano Suarez Estación Mendoza: Ulpiano Suarez apuntó contra Nación. El reclamo de Ulpiano Suarez por la falta de decisión política El intendente profundizó sus críticas y apuntó directamente a la falta de definiciones desde la Nación. "Sólo resta la voluntad política de Nación para subastar bienes que a la fecha están ociosos en el patrimonio del Estado. Mucho se habla de que Argentina necesita que lleguen inversiones para generar empleo. Acá -con la firma de un simple decreto- podría habilitarse la subasta de ese inmueble, posibilitando la llegada de esas ansiadas inversiones", expresó.

Además, calificó como "inentendible" la demora administrativa y cuestionó el accionar de la Administración de Bienes del Estado. "La verdad, es inentendible la falta de respuesta desde la Administración de Bienes del Estado. La pelea mediático-judicial no mejora espacios públicos ni atrae inversiones, sólo la gestión eficiente logra resultados. A la fecha, a más de un año, seguimos sin respuestas", agregó.