Ulpiano Suarez apuntó contra Nación por la falta de avances en el "Puerto Madero" mendocino
Ulpiano Suarez brindó su discurso anual ante el Concejo Deliberante y reclamó avances concretos para destrabar el proyecto Estación Mendoza.
En la explanada municipal, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, encabezó la apertura de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante (HCD), donde presentó un balance de gestión y delineó los principales desafíos para 2026.
En ese marco, uno de los ejes de su discurso fue el futuro del Distrito Sustentable Estación Mendoza, una iniciativa clave para el desarrollo urbano local. El jefe comunal destacó avances en distintos frentes vinculados a la gestión municipal, pero marcó un fuerte contraste al referirse a la falta de respuestas por parte del Gobierno nacional en torno a este proyecto. Según explicó, el municipio ya cumplió con todos los compromisos asumidos para que el plan pueda avanzar.
En ese sentido, Suarez fue contundente al señalar: "Las respuestas que sí vinieron del Gobierno provincial respecto del Autódromo y del sistema de agua para La Favorita, no llegan del Gobierno nacional respecto de Estación Mendoza. Desde el Municipio hemos cumplido con todos los compromisos asumidos con el Gobierno nacional para que de una vez por todas esa mancha urbana se transforme en un nuevo polo de desarrollo".
El reclamo de Ulpiano Suarez por la falta de decisión política
El intendente profundizó sus críticas y apuntó directamente a la falta de definiciones desde la Nación. "Sólo resta la voluntad política de Nación para subastar bienes que a la fecha están ociosos en el patrimonio del Estado. Mucho se habla de que Argentina necesita que lleguen inversiones para generar empleo. Acá -con la firma de un simple decreto- podría habilitarse la subasta de ese inmueble, posibilitando la llegada de esas ansiadas inversiones", expresó.
Además, calificó como "inentendible" la demora administrativa y cuestionó el accionar de la Administración de Bienes del Estado. "La verdad, es inentendible la falta de respuesta desde la Administración de Bienes del Estado. La pelea mediático-judicial no mejora espacios públicos ni atrae inversiones, sólo la gestión eficiente logra resultados. A la fecha, a más de un año, seguimos sin respuestas", agregó.
El “Puerto Madero” mendocino, en pausa
El Distrito Sustentable Estación Mendoza es considerado el proyecto urbanístico más ambicioso de la Ciudad. Con una superficie de 23 hectáreas, busca reconvertir uno de los mayores vacíos urbanos del oeste argentino en un polo moderno que combine viviendas, comercios, servicios y espacios verdes bajo criterios de sustentabilidad.
La iniciativa, que comenzó durante la gestión de Rodolfo Suarez, es presentada como el “Puerto Madero” mendocino, con edificios de hasta 60 metros de altura, áreas comerciales y una fuerte apuesta al desarrollo inmobiliario. Sin embargo, su avance depende de la subasta de terrenos que actualmente pertenecen al Estado nacional.
Pese a las demoras, Ulpiano Suarez ratificó su intención de avanzar con el proyecto. Mientras tanto, el futuro de Estación Mendoza continúa atado a una definición política que, por ahora, no llega.