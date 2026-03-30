Ulpiano Suarez le reclamó a la Nación por los recursos retenidos y pidió más coparticipación

En el marco de su discurso anual ante el Honorable Concejo Deliberante, el intendente de la Ciudad de Mendoza elevó el tono de sus críticas hacia el Gobierno de Javier Milei por las restricciones presupuestarias. Además, puso en valor el rol del Estado.

En el marco de su discurso anual ante el Honorable Concejo Deliberante, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, elevó el tono de sus críticas hacia el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei, al cuestionar el rumbo económico y el impacto directo sobre provincias y municipios. En un mensaje con fuerte contenido político, el jefe comunal planteó que “gobernar no es describir la realidad, es transformarla”, marcando distancia con el enfoque que, según él, predomina actualmente.

Al referirse al contexto general del país, Ulpiano Suarez describió un escenario complejo y cargado de malestar social. “Argentina está tensa, golpeada por la incertidumbre económica y por una fatiga social que no admite relatos vacíos. El cansancio de la gente de ver cómo se transfieren culpas de un escritorio a otro y de escuchar más del pasado que del presente es evidente”, afirmó, en una de sus declaraciones más contundentes contra la gestión de Javier Milei.

Uno de los ejes centrales de sus críticas apuntó a la distribución de recursos. El intendente calificó como “crítico” el esquema de coordinación fiscal entre Nación, provincias y municipios. En ese sentido, advirtió: “La Nación ha tensado al extremo la distribución de recursos hacia las provincias y, por ende, a los municipios”, y respaldó sus dichos con cifras: durante 2024 y 2025 los recursos nacionales cayeron en promedio un 7% respecto del período anterior.

Mirá el discurso completo de Ulpiano Suarez: Discurso anual Intendente Ulpiano Suarez 2026 El deterioro, según detalló, se profundizó en 2026. “En el primer bimestre de 2026 esta tendencia se agregó con una caída adicional del 5% de las transferencias automáticas”, indicó, al tiempo que subrayó el desplome de la inversión pública nacional, que pasó del 2% al 0,2% del PBI. Para Ulpiano Suarez, este escenario impacta directamente en la vida cotidiana: “Cuando se deja de atender demandas sociales, estas no desaparecen... golpean en la puerta del municipio, que es la primera línea de respuesta del Estado”.

El intendente también cuestionó el concepto de igualdad planteado desde algunos sectores del Gobierno nacional. “Y en este escenario, no somos todos iguales, como algún funcionario nacional nos quiere hacer creer”, lanzó, al tiempo que advirtió que “el contexto nos debilita”. En esa línea, insistió en que el federalismo “no puede ser solo una declaración de principios: debe ser una distribución justa de recursos. Hoy ese equilibrio está roto”.