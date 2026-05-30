Hito en la medicina: realizan un inédito trasplante en el hospital Italiano de Medoza

En el Hospital Italiano de Mendoza logró un hito inédito: por primera vez se realizó un trasplante utilizando un donante en paro cardíaco y circulatorio, lo que representa un avance trascendental para la medicina de nuestra provincia

La intervención la hizo el Servicio de Cirugía Cardiovascular y Trasplantes del Italiano, liderado por Claudio Burgos. Este hito marcó el primer trasplante cardíaco con detención circulatoria del donante realizado en Mendoza, un procedimiento posible gracias a un protocolo de ablación de órganos coordinado por el INCUCAI de la provincia de Santa Fe.

El receptor fue un mendocino de 46 que estaba en estado crítico y en emergencia nacional. Gracias a la intervención de un equipo enorme, pudo recibir el trasplante tras un complejo operativo.

Todo comenzó con un donante que presentaba una lesión cerebral irreversible, aunque aún mantenía actividad eléctrica neuronal basal, por lo que fue necesario esperar el arresto circulatorio para certificar el fallecimiento. Luego de cinco minutos de constatada la muerte por detención circulatoria, el equipo médico realizó una canulación fémoro-femoral y restableció la circulación mediante un sistema de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO).

Gracias a este procedimiento, y tras varios minutos de circulación mecánica asistida, los órganos pudieron recuperarse con éxito. Tras comprobar que el corazón presentaba una función adecuada, corroborada por ecocardiografía transesofágica, se llevó adelante la ablación multiorgánica.

Finalmente, el órgano fue trasladado a Mendoza para ser implantado en un paciente de 46 años que se encontraba en emergencia nacional con balón de contrapulsación intraaórtico desde hacía 14 días. El trasplante se realizó y fue una operación exitosa que marca un antes y un después en la historia de la medicina cardiovascular de nuestra provincia.