La oposición se rebeló en Santa Rosa y tomó una decisión

La oposición en Santa Rosa, el departamento que gobierna la intendenta peronista Flor Destéfanis , se rebeló. Decidió empezar las sesiones del Concejo Deliberante a pesar de que la jefa comunal no había llamado a la apertura y, por lo tanto, los concejales oficialistas no participaron.

"Existe una norma que indica que las sesiones deben empezar en marzo, por lo tanto si el oficialismo seguía postergando el inicio, hay ediles que ya se van porque se les termina el mandato en mayo y ni siquiera van a poder participar de los últimos debates", explicó a MDZ la concejal Débora Quiroga, quien pertenece al bloque Ahora Santarrosinos.

Por lo tanto, la oposición llamó a las sesiones sin Destéfanis y sin los 4 concejales oficialistas presentes. Desde el peronismo confirmaron que decidieron no participar.

Como hay -hasta mayo- más opositores que oficialistas, los primeros se impusieron sobre los segundos. Son seis los concejales de la oposición y cuatro los del oficialismo. De hecho, el presidente del Concejo Deliberante es Exequiel Quiles, a quien se le termina el mandato en mayo y forma parte de Cambia Mendoza.

Él, con el respaldo del resto de los opositores, determinó a través de una resolución que empezaban las sesiones el primer martes de abril debido a que ya había pasado marzo. Los ediles del peronismo, se ausentaron, tal como se comunicó en las redes del Concejo y confirmaron desde el Concejo a MDZ .

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Las históricas peleas de Santa Rosa

Santa Rosa es un pueblo chico donde la gente conoce a sus representantes. De acuerdo a lo que contó Quiroga a este diario, "la población pedía que inicien las sesiones". En mayo, la composición del Concejo Cambia: habrá cinco ediles peronistas y la misma cantidad de opositores, lo que dará más margen a Destéfanis para aprobar sus resoluciones.

Sin embargo, los problemas políticos en partidarios en Santa Rosa continuarán como vienen sucediendo hace muchos años. De hecho, un intendente fue condenado y estuvo preso- Sergio Salgado- y también ha existido tensiones entre concejales.

La edil Quiroga que irá por su cuarto mandato- fue socia política de Destéfanis hasta hace dos años que se enfrentó al marido de la intendenta. El resto se conoce: Diego Fosco, que había asumido como concejal hacía dos meses, decidió renunciar a su banca. Quiroga lo denunció por violencia, la acusación fue archivada y Fosco ganó hace unas semanas una demanda contra la edil por calumnias.