El intendente Raúl Rufeil presentó avances del PASIP

Esta mañana, el Parque de Servicios e Industrias Palmira (PASIP) fue el escenario de una conferencia de prensa en la que el intendente Raúl Rufeil compartió los significativos avances del parque industrial, destacando su consolidación como Política de Estado.

De la conferencia participaron autoridades municipales, del Honorable Concejo Deliberante y de la Cámara de Comercio e Industria de San Martín, como así también, distintos empresarios de la zona.

Rufeil explicó que, desde su gestión, se implementaron diversas medidas para ordenar el PASIP, incluyendo la adopción de un régimen de propiedad horizontal y la creación de un consorcio de propietarios. Además, gracias a decretos provinciales, se ampliaron los plazos de escrituración y se impulsó la comercialización a través de la Inversora PASIP.

Actualmente, el 70% del parque ha sido comercializado, con 88 unidades funcionales vendidas. La última subasta fue especialmente exitosa, generando ofertas por casi 100.000 metros cuadrados. De esta forma, el 63% de los metros vendidos se concretaron en lo que va de la gestión actual.Con estos avances, “el PASIP ha logrado pasar a tener un 70% de sus terrenos vendidos, y con la inminente expansión de 90 hectáreas, se espera posicionar a la región como un polo logístico de referencia” comentó Elizabeth Giunta, subsecretaria de Hacienda y presidenta de la inversora PASIP.

El jefe comunal hizo hincapié en la diferenciación del proyecto del Polo Logístico del Este. Este lunes pasado se presentó en la Legislatura un proyecto de ley para expropiar 90 hectáreas al norte del parque, sobre la Ruta Nacional N° 7. Este polo se plantea como una iniciativa estratégica que busca potenciar el desarrollo logístico de la región. “Se trata de un polo logístico y no un parque industrial como el PASIP”, aclaró Rufeil.