El velatorio de Luis Brandoni: actores, políticos y figuras del espectáculo despiden a un grande

Luis Brandoni falleció este lunes a la madrugada en el Sanatorio Güemes a los 86 años luego de estar internado diez días. Desde el mediodía se lleva a cabo el velatorio, que cuenta con la presencia de decenas de figuras del mundo del espectáculo y la política en el emblemático Salón Montevideo.

El último adiós al actor de "Esperando la Carroza" y "Patagonia Rebelde" tiene lugar en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y durará 12 horas, es decir hasta las 22, por pedido de sus hijas, Micaela y Florencia, debido a que "Beto era chapado a la antigua y cada vez que le tocaba despedir a un amigo, se quejaba del poco tiempo que le daban" afirmó con una mezcla de humor y nostalgia.

Además, agregó: "Decía que tenían que ser más largos, por eso las hijas dijeron que iban a estar mínimo 12 horas porque, si no, el padre las hubiera retado".

El velatorio de Luis Brandoni es abierto al público y durará hasta las 22 horas.

Desde la mañana, el histórico edificio se convirtió en el epicentro del último adiós a uno de los actores más emblemáticos del país.

El adiós a Luis Brandoni con fuerte presencia mediática

Pasadas las 11:50, el féretro llegó al salón Montevideo escoltado por familiares y allegados. En la puerta, sobre la Avenida Presidente Julio A. Roca, una gran cantidad de camarógrafos y fotógrafos registró cada instante del ingreso, reflejando la magnitud de la despedida.

Las imágenes del traslado y el despliegue de medios dejaron en claro el impacto que la muerte del actor generó tanto en el ámbito cultural como en la sociedad argentina.

luis brandoni velorio EFE

Familia, colegas y figuras del espectáculo

Entre los primeros en ingresar estuvo Carlos Rottemberg, amigo cercano del actor, quien acompañó el féretro y fue uno de los encargados de organizar la ceremonia. También se hicieron presentes sus familiares más cercanos, entre ellos su hija Micaela y sus nietos.

Con el correr de las horas, se sumaron figuras del espectáculo como Georgina Barbarossa y Diego Pérez, además de su pareja, Saula Benavente, cuya llegada no pasó desapercibida.

En paralelo, comenzaron a llegar coronas de flores enviadas por distintas instituciones y figuras públicas. Entre ellas, se destacaron los tributos de la Secretaría de Cultura de la Nación y del exministro Hernán Lombardi, que acompañaron la jornada con mensajes de reconocimiento.

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En medio de la despedida, distintos referentes que pasaron por el lugar compartieron su dolor y recordaron la figura de Brandoni con palabras que reflejan su legado.

“Con mucha tristeza porque se va un amigo. Un hombre que pudo traer a De Niro a la Argentina para trabajar en una producción nacional. Tenemos que estar orgullosos de lo que dejó en el teatro, el cine y la televisión. Ha sido un monstruo, alguien que representó al argentino y al porteño como pocos en el mundo”, expresó Daniel Aráoz.

A su vez, el actor Diego Pérez señaló que “es una de las personas que más entrevisté en toda mi carrera. Tengo recuerdos imborrables, frases grabadas sobre la importancia de la democracia y de elegir el destino del país a través del voto”.

“Está incrustado en el amor de los porteños, en el cariño de los argentinos. Hay tristeza, pero también queda todo lo que hicimos juntos. Trabajamos mucho y siempre estaba presente”, recordó Hernán Lombardi, Ministro de Desarrollo Económico en CABA.

“Yo lo quiero, lo admiro. Su amor por el teatro era inconmensurable”, sostuvo Georgina Barbarrosa, actriz y amiga muy cercana.

Una jornada atravesada por la emoción

De acuerdo con lo previsto, los restos de Brandoni serán trasladados el martes al Panteón de Actores del Cementerio de Chacarita.

Con el paso de las horas, la Legislatura siguió recibiendo a distintas personalidades. Entre quienes dijeron presente estuvieron Daniel Araóz, Gastón Cocchiarale, la periodista Cristina Pérez y el diputado Luis Petri.

La diversidad de figuras que se acercaron a despedirlo evidenció el alcance de su legado y la huella que dejó en la cultura argentina.

Las imágenes del último adiós a Brandoni

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Velatorio Brandoni Legislatura porteña Georgina Barbarrosa Georgina Barbarrosa, amiga cercana al actor. RSFotos

Velatorio Brandoni Legislatura porteña UCR El detalle de la Unión Cívica Radical para con Luis Brandoni, afiliado y diputado nacional por el mismo partido a principios de los 2000. RSFotos

Velatorio Brandoni Legislatura porteña familia La familia de Luis Brandoni. RSFotos