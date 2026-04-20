Susana Giménez despidió a Luis Brandoni con un sentido posteo: "Te extrañaremos siempre"

La diva de Telefe compartió una publicación en su cuenta de Instagram luego de la muerte del actor.

Luis Brandoni se fue de gira, como se suele decir en el ambiente artístico. El actor falleció a los 86 años luego de estar internado tras un accidente doméstico que le provocó un hematoma subdural del cual no pudo recuperarse.

El fallecimiento del actor representa una pérdida irreparable para la cultura argentina y para el mundo del espectáculo. Diferentes figuras se expresaron en redes sociales a medida que pasaron las horas y le dejaron su mensaje de despedida al querido artista.

Una de ellas fue Susana Giménez, quien decidió compartir un escrito en su cuenta de Instagram: "Que tristeza tan grande, se nos fue Beto Brandoni, un actor maravilloso que toda su vida trabajó sin parar porque era feliz haciéndolo".

Susana Giménez le dedicó un emotivo posteo a Luis Brandoni Captura de pantalla 2026-04-20 160945 El adiós de Susana Giménez a Luis Brandoni. Foto: Instagram / @gimenezsuok.

"Hemos perdido a un irrepetible, por suerte, pude verlo en casi todas sus obras de teatro, magníficas, por cierto, y hacer una peli con él, Esa Maldita Costilla con Loles León y Rosi de Palma", expresó en otra parte del escrito.