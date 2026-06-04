Ailén Cova fue tajante con las mujeres de la Selección y avivó la polémica: "Yo no hago mi vida..."

La historia entre Alexis Mac Allister , Camila Mayán y Ailén Cova sumó un nuevo capítulo. Si bien el mediocampista de la Selección Argentina y Cova mantienen una relación consolidada y una hija en común, los ecos de aquella separación post Mundial de Qatar 2022 continúan resonando, especialmente en el círculo íntimo de las mujeres del plantel.

El conflicto original estuvo marcado por la transición de la relación: Mac Allister dejó a Mayán , su pareja durante seis años, para comenzar un vínculo con Cova , su amiga de la infancia. El antecedente de los chats a las tres de la mañana y los comentarios de Ailén elogiando a la entonces pareja, tiñeron su posterior integración al grupo de las mujeres de la Selección, etiquetándola bajo el estigma de "la tercera en discordia".

El tema volvió a estar en el centro de la escena tras un evento reciente organizado por Caro Calvani, esposa de Nicolás Tagliafico. Entre las invitadas destacó la presencia de Camila Mayán , quien posó sonriente junto a varias de las mujeres vinculadas a la Scaloneta.

Puro Show realizó un relevamiento de los perfiles de Instagram de las esposas de los futbolistas, arrojando un mapa de alianzas y distanciamientos. En este caso, solo tres mujeres siguen a Ailén Cova en redes sociales: Agus Gandolfo (pareja de Lautaro Martínez), Muriel López (de Lisandro Martínez) y Valu Cervantes (de Enzo Fernández).

camila mayan 2 Caro Calvani y Camila Mayán. Archivo MDZ

En contraste, la lista de quienes marcaron distancia y no siguen a la actual pareja de Mac Allister es extensa e incluye a figuras de peso como Oriana Sabatini, Magui Alcácer (pareja de Giovani Lo Celso) y Linda Rafla (esposa del Papu Gómez), quienes sí siguen a Mayán. Por su parte, Jorgelina Cardoso (esposa de Ángel Di María) optó por no seguir a ninguna de las dos.

Finalmente, al observar a las referentes del grupo, se destacó que ni Antonela Roccuzzo ni Tini Stoessel siguen a Ailén Cova, una acción que es recíproca ya que Cova tampoco las sigue a ellas.

El descargo de Ailén

Embed - Ailén Cova se expresó por primera vez y fue tajante con las mujeres de la Selección: "Yo no hago mi vida..."

Lejos de guardar silencio, Ailén Cova decidió responder a las especulaciones cuando fue contactada por privado. Su respuesta fue categórica y desmintió cualquier tipo de aislamiento:

“No, cero, no pasó nada. Lo que sí pasa es que yo no hago mi vida privada pública. Incluso me he juntado con varias fuera del ambiente del fútbol y desde el día uno me súper incluyeron”.

Sin embargo, el descargo no fue interpretado como un simple mensaje de paz. En la mesa de análisis, el periodista Matías Vázquez señaló rápidamente el subtexto de la declaración: la frase "yo no hago mi vida privada pública" fue leída como un dardo directo hacia Camila Mayán, quien ha hablado abiertamente de la ruptura en diversas oportunidades.